Monaco-Metz (4-0) : Antonetti fustige l'arbitre de la rencontre

Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, ne décolère pas après le penalty accordé à Monaco et qui a fait basculer la rencontre.

Le FC Metz est avec le RC Lens, la belle surprise de la saison 2020-2021 en Ligue 1. Ce samedi, les hommes de Frédéric Antonetti se déplaçaient à Louis-II pour y affronter l'AS Monaco.

Si les Messins se sont inclinés 4-0, il y avait 0-0 à la pause et Monaco a ouvert le score sur un penalty très controversé à la 50e minute : Jovetic a profité d'une perte de balle messine au milieu de terrain pour filer au but et se présenter face au portier grenat, Marc-Aurèle Caillard. Jovetic a piqué sa balle mais manqué le cadre avant d'être déséquilibré par Caillard. Après consultation de la VAR, l'arbitre a accordé un penalty transformé par Cesc Fabregas.

Et pour Fred Antonetti, cette décision arbitrale ne passe pas du tout : « Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On a été battu par une très belle équipe de Monaco. On a été au niveau durant cinquante minutes. Ensuite, on fait une erreur qui amène le penalty. Mais bon, s'il y a penalty là, il faut que je change de métier. Le gardien est emporté par son élan alors que le joueur (Jovetic, n.d.l.r.) a déjà frappé. L'arbitre peut se tromper. Mais pas le VAR. Cette saison, Monsieur Hamel nous a arbitrés trois fois (quatre fois en réalité, n.d.l.r.), il a sifflé quatre penalties (cinq, n.d.l.r.) dont deux litigieux contre Monaco et contre Angers. Quand je dis ça, j'estime qu'il y a 1 % de chance qu'il y ait penalty. Sur le 3-0, le ballon est sorti de 10 cm. Le VAR peut corriger quand même. Cela n'a pas été fait. Le très haut niveau ne permet pas l'erreur et l'approximation. À 0-0, Lecomte a fait un arrêt de grande classe (41e, n.d.l.r.). À 2-0, cela a été plus compliqué et on avait la tête dans le sac. »