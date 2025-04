Monaco - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Marseille s’affrontent samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue1. Les dernières infos ici.

Encore quelques semaines et la Ligue 1 va connaitre son épilogue pour la saison 2024-2025. Mais si le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà sacré champion, la bataille fait toujours rage derrière les Parisiens pour la qualification européenne. Et justement, la 29e journée du championnat français va opposer, ce samedi, l’AS Monaco à l’Olympique de Marseille, deux équipes impliquées dans la lutte pour la Ligue des Champions.

Monaco marque le pas au mauvais moment

La bataille pour la deuxième place en Ligue 1 s'intensifie, et l’AS Monaco (3e, 50 pts) a marqué le pas au plus mauvais moment. En déplacement à Brest samedi dernier, le club princier s’est incliné (2-1), laissant filer une occasion précieuse de consolider sa remontée au classement. Une contre-performance d’autant plus frustrante que les Monégasques restaient sur une belle victoire dans le derby face à Nice (2-1). Désormais troisièmes, les hommes d'Adi Hütter comptent deux points de retard sur leur bourreau du jour et voient l’Olympique de Marseille (2e, 52 pts) leur passer devant.

Malgré cette défaite, l’ASM peut s’appuyer sur une dynamique positive à domicile. Le club de la Principauté a enchaîné cinq succès consécutifs sur sa pelouse, preuve d’une solidité retrouvée sur ses terres. Mais à ce stade de la saison, les faux pas à l’extérieur pèsent lourd dans la course à la Ligue des champions, où chaque point perdu peut coûter cher.

L’OM reprend des couleurs au moment opportun

De son côté, l’Olympique de Marseille a su se relever au bon moment. Après une série noire de trois défaites consécutives, les hommes de Roberto De Zerbi ont renoué avec le succès le week-end dernier en s’imposant face à Toulouse (3-2). Une victoire acquise dans la douleur, après une égalisation adverse en première période, mais qui relance totalement les ambitions marseillaises.

Ce succès face au Téfécé permet au club phocéen de remonter à la deuxième place du classement, avec deux unités d’avance sur Monaco. Un véritable soulagement après la claque reçue contre Reims (3-1) il y a deux semaines, qui avait provoqué un électrochoc dans les rangs olympiens. Marseille semble ainsi avoir retrouvé un second souffle à l’approche du sprint final.

Horaire et lieu du match

Monaco – OM

29e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 17h, heure française

Les compos probables du match Monaco - OM

Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino - Biereth, Embolo.

Marseille : Rulli - Kondogbia, Höjbjerg, Murillo - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay.

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - OM ?

La rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 12 avril 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.