Monaco - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco-Lyon, choc pour la C1 ! L'ASM veut conforter sa place, l'OL joue sa dernière carte dans un climat extrasportif apaisé par Textor.

Le Stade Louis-II est le théâtre d'un affrontement crucial ce samedi soir entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Alors que les Monégasques, troisièmes, sont en pole position pour une qualification directe en Ligue des Champions, les Lyonnais, septièmes, jouent leur dernière chance d'accrocher le top 4. Un match à haute tension sportive, dont l'avant-match a été marqué par des rumeurs financières autour de l'OL, rapidement désamorcées par son propriétaire John Textor.

Monaco maître de son destin, Lyon en mission survie européenne

Avec une seule défaite lors de ses neuf derniers matchs et une solidité retrouvée à domicile (invaincu en 2025 au Louis-II), l'AS Monaco aborde ce sprint final avec confiance. La victoire à Saint-Étienne (3-1) a confirmé la bonne forme des hommes d'Adi Hütter, qui sont bien décidés à "garder les clés en main" avant la dernière journée. "C’est une situation excitante," a déclaré le coach autrichien, qui ne ressent "pas vraiment de pression" malgré la lutte acharnée pour les places européennes. Le retour espéré de son meilleur buteur, Mika Biereth, serait un atout supplémentaire.

AFP

Pour l'Olympique Lyonnais, la situation est plus complexe. Après les désillusions européennes et les défaites en championnat, la qualification pour la Ligue des Champions semble compromise (5.8% de chances selon Opta). À trois points du top 4, les Gones n'ont plus le droit à l'erreur et doivent espérer des faux pas de leurs concurrents. Paulo Fonseca, privé de Corentin Tolisso (blessé), sait que ce déplacement est "le match de la dernière chance". Malgré ce contexte sportif tendu, John Textor a tenu à rassurer les supporters lyonnais face aux rumeurs de difficultés financières : "Mes partenaires chez Eagle Football ont investi massivement [...] Nous comptons atteindre tous nos objectifs pour reconstruire votre club, tant sur le plan financier que sur le plan sportif," a-t-il affirmé, balayant les "scénarios sombres".

Un choc aux styles attractifs, des statistiques indécises

Adi Hütter s'attend à "un gros choc face à Lyon [...] un duel entre deux équipes au style de jeu attractif, avec de très bons joueurs." Historiquement, Lyon est l'adversaire que Monaco a le plus affronté et le plus battu en Ligue 1. D'autre part, Monaco est aussi l'équipe qui a le plus battu l'OL. Les Lyonnais restent d'ailleurs sur trois victoires lors de leurs cinq derniers déplacements en Principauté. La forme de joueurs comme Rayan Cherki côté lyonnais, ou le retour en grâce de Folarin Balogun côté monégasque, pourrait faire pencher la balance.

Si le match aller avait vu une domination monégasque (victoire 2-1 mais 21 tirs pour l'ASM), Adi Hütter s'attend à "une rencontre toute autre" cette fois-ci, face à un OL qui a retrouvé des couleurs et de l'envie. Ce Monaco-Lyon s'annonce donc comme une bataille intense et indécise, où chaque équipe jouera sa saison.

🗓️ Date 🕘 Heure 📍 Lieu 🏆 Compétition Samedi 10 mai 2025 21h00 (heure française) Stade Louis-II, Monaco 37e journée – Ligue 1

Les compos probables du match Monaco - Lyon :

Monaco : Köhn - Vanderson, Mawissa, Singo, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino - Embolo, Balogun

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze

🌍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France – DAZN / MyCanal / Prime Video 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳 MENA BeIN Sports MENA 5 BeIN Connect / TOD 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 1 Eleven Sports (app) 🌍 Afrique francophone TV5MONDE Afrique TV5MONDE (app/web) 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen 🇷🇸 Balkans Arena Sport 1 Arena Sport (app)

🔒 Astuce VPN : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes de diffusion depuis l’étranger si elles sont géobloquées.