Monaco : Kovac veut revenir aux bases pour inverser la situation

Monaco alterne le bon et le moins bon depuis plusieurs semaines, loin du rouleau compresseur de la deuxième partie de saison dernière. Battus à Brest la semaine passée, les Monégasques espèrent aller chercher trois points ce dimanche sur la pelouse de Reims pour se rapprocher du podium.

"Chaque jour est un jour différent dans le football et évidemment pour les saisons c’est la même chose, il y en a qui se ressemblent et d’autres pas. Ce n’est pas lié qu’à l’AS Monaco. Je réfléchis tout le temps, même la nuit, j’essaye de comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas aussi bien", a détaillé Niko Kovac à propos des difficultés de son équipe.

"La saison dernière, notre façon de penser et de jouer était plus automatique, on développait notre jeu sans vraiment penser et sans retenue. Aujourd’hui on se pose trop de questions. Pour le moment, j’ai l’impression que mon équipe est un peu bloquée dans la tête. La saison dernière nous jouions beaucoup plus de façon spontanée."

Le technicien croate espère pouvoir trouver des solutions afin de permettre aux siens de se relancer au plus vite, eux qui prétendent à des places européennes en fin de saison.

"Quand on veut accomplir des choses spéciales, cela passe par simplifier les choses. Il ne faut pas se compliquer la vie et aller à l’essentiel, jouer simple encore une fois, a poursuivi l'ancien boss du Bayern. C’est la chose la plus importante qu’il faut qu’on arrive à changer. Nous devons nous faciliter la tâche. Nous devons créer plus de problèmes à l’adversaire, être beaucoup plus déterminés aussi. Il faut revenir aux fondamentaux."

Toutefois, Kovac ne se fait pas trop d'inquiétude, mettant en avant la jeunesse de son effectif et les enseignements que ce dernier pourra en tirer pour la suite. "Je pense que c’est un processus encore une fois pour nos jeunes joueurs, ils apprennent comment gérer par eux-même la motivation et le rythme, le fait de performer tous les trois jours. C’est totalement différent de performer une ou deux fois par semaine, c’est le haut niveau", a-t-il souligné.

"En tant que coach et même au niveau du Club, vous n’avez pas beaucoup de temps, j’en suis conscient. Nous voudrions avoir du succès maintenant, tout de suite, mais ce n’est pas aussi simple que ça. Il faut se sortir de cette situation. C’est la première fois que mes joueurs sont confrontés à ça. Mais je suis certain que c’est un passage qui va les aider dans leur carrière, pour progresser. Cela fait partie de leur formation, de leur processus d’apprentissage."