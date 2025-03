Monaco, Jardim n'a toujours pas digéré le pénalty de Toulouse

Leonardo Jardim, le coach de Monaco, a indiqué qu'il a toujours en travers de la gorge le pénalty sifflé contre son équipe la semaine dernière.

L'AS Monaco accueille Bordeaux vendredi soir en Ligue 1. Un match important sur lequel Leonardo Jardim devrait normalement être concentré à 100%. Or, le coach portugais pense encore à la rencontre précédente et ce en raison des décisions d'arbitrage défavorable dont son équipe a pâti.

"Je continue à penser qu'on a perdu deux points, a déploré le technicien lusitanien ce mercredi. Je ne fais pas attention à nos concurrents au classement. Notre objectif est toujours de gagner et ce n'est pas arrivé. J'ai déjà parlé de ce qui s'est passé et j'ai déjà dit que je suis en faveur de l'arbitrage vidéo. Pour augmenter le niveau de la compétition et le championnat le français le mérite. La décision prise était très bizarre et je connais bien Glik. Ce n'est pas facile d'exécuter un geste devant lui. C'est mon opinion".

Tout en évoquant ce voyage frustrant au Stadium, Jardim a quand même tenu à évoquer Bordeaux et la difficulté qui attend ses hommes. "Ils sont dans une meilleure période suite au changement d'entraineur. L'équipe est bien organisée et de ce que j'ai vu d'eux, et qui a le souci de bien évoluer en contres et faire de bonnes transitions. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire chez nous, a-t-il prévenu. Ils sont plus concentrés et aussi plus équilibrés dans le jeu. Et il y a des nouveaux qui sont venus. C'est une bonne équipe".