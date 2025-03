Monaco, Jardim : "Toujours difficile contre Toulouse"

L'entraineur monégasque, Leonardo Jardim, s'attend à une empoignade compliquée samedi entre son équipe et Toulouse.

Samedi, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1, Monaco défie Toulouse sur ses terres. Au vu de la position des deux équipes au classement, la formation princière part favorite de cette rencontre. Toutefois, les champions de France abordent ce rendez-vous avec précaution, à l'image de leur entraineur Leonardo Jardim.

Raggi : "La 2e place, c'est la guerre"

"C'est toujours un adversaire difficile pour nous, a prévenu le coach portugais. Je me rappelle que l'année dernière, on avait perdu là-bas. C'est une équipe très costaude défensivement et bien organisée. Ils font des transitions rapides vers l'avant et ne prennent pas beaucoup de buts, y compris contre Paris. C'est pour ça qu'il faudra bien jouer et faire des efforts pendant tout le match, avoir la possession et chercher les espaces pour être capables de mettre des buts".

À l'aller, au Stade Louis II, l'AS Monaco s'était imposée difficilement face au Téfécé (3-2). C'était le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot rouge et blanc.