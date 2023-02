Monaco – Bayer Leverkusen : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Bayer.

Monaco en ballotage favorable

Vainqueur 3-2 à l'aller en Allemagne à l'issue d'un match riche en rebondissements, l'AS Monaco est en ballotage favorable mais doit encore assurer le coup à domicile pour éviter une mauvaise surprise.

Les hommes de Philippe Clement sont cependant en pleine forme et en pleine confiance puisqu'ils sont sur une série de 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues.

De son côté, Leverkusen n'est pas au mieux. Après sa défaite contre Monaco, le Bayer s'est encore incliné 3-2 à domicile le week-end dernier : contre Mayence, en Bundesliga.

Date, horaire et lieu de Monaco-Bayer Leverkusen

Date : jeudi 23 février 2023

Ville : Monaco (Monaco)

Stade : stade Louis-II

Heure du coup d'envoi : 18h45 heure française

Compétition : Barrage de la phase à élimination directe de la Ligue Europa 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Alejandro José Hernandez Hernandez (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Bayer Leverkusen ?

En France, la rencontre entre l'AS Monaco et le Bayer Leverkusen sera diffusée sur RMC Sport Live 3.

Le streaming pour voir le match Monaco-Bayer Leverkusen

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Bayer Leverkusen en streaming sur l'application RMC SPORT.

Les compositions probables de Monaco-Bayer Leverkusen

Avec quel arrière droit Monaco va affronter le Bayer Leverkusen ? Vanderson est blessé et Aguilar est incertain. Le Français s'est blessé lors du match aller et a été remplacé par Matsima, défenseur central de formation. Si Aguilar n'est pas remis à temps pour le match retour, Matsima devrait une nouvelle fois assurer l'intérim à un poste qui n'est pas le sien mais où il donne satisfaction.

Si l'incertitude règne concernant Aguilar, il semble en revanche que Guillermo Maripan (genou) ne soit pas apte pour ce match.

Dans les rangs allemands, c'est Moussa Diaby qui est incertain et devrait être remplacé par Adli.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Aguilar ou Matsima, Disasi, M. Sarr, Caio Henrique - K. Diatta, Yo. Fofana, M. Camara, Golovine - Ben Seghir, Embolo.

L'équipe probable du Bayer Leverkusen : Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié - Demirbay, Andrich - Amiri, Wirtz, Adli (ou Diaby) - Azmoun.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Bayer Leverkusen

● Monaco est invaincu à domicile face au Bayer Leverkusen : 2 victoires (1997, 2014) et un nul (2016).

● Wissam Be Yedder est impliqué sur au moins un but lors de 9 de ses 10 derniers matches avec Monaco, toutes compétitions confondues : le Français a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives.