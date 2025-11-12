Moldavie - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le spectre d'une troisième Coupe du Monde consécutive manquée hante l'Italie. Alors que la qualification directe relève désormais du miracle, la Squadra Azzurra se déplace en Moldavie ce jeudi soir avec un objectif clair : se préparer au traumatisme des barrages. Pour Gennaro Gattuso, ce match n'est pas une formalité, c'est un test de caractère.

Un sélectionneur en quête d'"engagement maximum"

"Le match contre la Moldavie est le plus important". Par ces mots, Gennaro Gattuso a mis la pression sur ses joueurs. Le sélectionneur refuse de se projeter sur le choc final contre la Norvège ; il veut voir une équipe engagée, intense, prête à "souffrir" pour le maillot. Son véritable objectif n'est plus la première place, mais de bâtir une mentalité de guerrier en vue des échéances fatidiques du mois de mars.

Getty Images

Une attaque décimée et des tests à venir

Pour ce faire, Gattuso doit composer avec une cascade de blessures en attaque. Privé de ses hommes forts comme Moise Kean et Federico Chiesa, il va devoir innover. Ce match sera l'occasion de tester une nouvelle paire offensive, probablement composée de Scamacca et Raspadori. Une expérimentation forcée qui permettra d'évaluer la profondeur de banc et la capacité de rebond d'un groupe en reconstruction.

Une défense toujours aussi fragile

Si l'Italie a retrouvé une puissance de feu offensive sous l'ère Gattuso (16 buts en 4 matchs), sa fragilité défensive reste une obsession. Le souvenir du match aller contre Israël (victoire 5-4) a prouvé que l'équipe restait "folle et fragile". Face à une équipe de Moldavie regroupée et qui n'a rien à perdre, la mission des Azzurri sera double : gagner, mais surtout, enfin rassurer sur sa capacité à maîtriser un match.

Sur quelle chaine suivre le match Moldavie - Italie

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France La Chaîne L'Équipe / L'Équipe Live / Molotov 🇮🇹 Italie Rai 1 🇵🇹 Portugal Sport TV 4 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport Extra 1 🇬🇧 Royaume-Uni Amazon Prime Video 🌍 MENA BeIN Sports MENA 4 / TOD / BeIN Connect

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes étrangères comme Rai 1 ou DAZN si vous êtes en dehors des zones de diffusion.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Moldavie - Italie

La rencontre entre la Moldavie et l'Italie se jouera ce jeudi 13 novembre à partir de 20h45, heure francaise, au stade Stadionul Zimbru de Chisnau.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 18 N. Barella

Infos sur l'équipe de Moldavie

La Moldavie devra composer sans Nichita Motpan pour affronter l’Italie. Le milieu polyvalent, précieux pour sa capacité à évoluer dans plusieurs zones, est forfait en raison d’une blessure et laisse un vide dans l’entrejeu moldave.

La sélection enregistre toutefois deux retours importants. Artur Ionita, cadre expérimenté et actuellement basé en Italie, réintègre le groupe après avoir manqué le dernier rassemblement. Son influence dans la construction et sa capacité à stabiliser le milieu seront des atouts essentiels dans un match de ce niveau.

Autre bonne nouvelle : Ion Nicolaescu est lui aussi de retour. Meilleur buteur de l’histoire de la Moldavie, l’attaquant reste l’arme offensive numéro un, avec une moyenne d’un but toutes les trois sélections. Sa présence change nettement la dimension offensive de l’équipe, tant par sa mobilité que par son sens du but.

Avec ces renforts, la Moldavie se présente affaiblie par une absence mais renforcée par deux cadres essentiels, dans un contexte où chaque détail comptera face aux Italiens.

Infos sur l'équipe de l'Italie

L’Italie affrontera la Moldavie avec un groupe amoindri et un onze largement remanié. Nicolò Barella est suspendu, tandis que Moise Kean, Nicolò Cambiaghi et désormais Giacomo Raspadori sont très incertains après une blessure survenue à l’entraînement.

Federico Chiesa a refusé la convocation pour raisons de forme, compliquant davantage les choix offensifs de Gennaro Gattuso, déjà tenté d’associer Gianluca Scamacca – en manque de rythme – avec Raspadori.

Quelques points positifs subsistent : Retegui reste disponible après un excellent début de campagne, Buongiorno et Ricci reviennent dans le groupe, et Elia Caprile (Cagliari) fête sa première convocation en sélection.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement