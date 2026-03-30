Mohamed Salah au PSG ? L'improbable scénario

L’annonce a fait l’effet d’un séisme sur la planète football. Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026. Après près d’une décennie marquée par des performances exceptionnelles, l’international égyptien a officialisé son départ à travers un message chargé d’émotion. À 33 ans, l’attaquant s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, suscitant déjà de nombreuses spéculations quant à sa future destination, entre pistes exotiques et intérêt de grands clubs européens.

Le PSG en embuscade pour Mohamed Salah

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Mohamed Salah a confirmé son départ en déclarant: « Bonjour tout le monde. Malheureusement, ce jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit. Je n’arrive pas à trouver les mots (…) Partir n’est jamais facile (…) Je serai toujours l’un des vôtres. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout, parce que grâce à vous, je ne marcherai jamais seul ». Une déclaration forte qui confirme la fin d’une ère à Anfield.

Dans ce contexte, plusieurs clubs se positionnent déjà, notamment en Arabie saoudite où des offres colossales sont évoquées. Cependant, la piste parisienne existe bel et bien, même si elle reste encore floue. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, reprises par Foot sur 7, Mohamed Salah est suivi par le PSG, où Luis Campos surveille attentivement les conditions d’un éventuel transfert. Le dossier pourrait être soumis à Luis Enrique, dont la validation sera déterminante. En cas de feu vert, une offensive pourrait être envisagée, bien que la concurrence financière des clubs saoudiens rende ce scénario encore incertain.