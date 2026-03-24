Getty Images Sport
Traduit par
« Le jour est venu » : Mohamed Salah confirme qu'il quittera Liverpool à la fin de la saison, alors que la star égyptienne publie une vidéo d'adieu surprise
Salah publie une vidéo surprise
Bien qu'il ait signé l'année dernière un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2027, les rumeurs concernant l'avenir de Salah ont circulé tout au long de la saison, sur fond de difficultés rencontrées tant par le joueur que par les Reds depuis leur titre de champions de Premier League. Une dispute publique entre le joueur de 33 ans et l'entraîneur Arne Slot a éclaté plus tôt dans la saison, l'Égyptien déclarant qu'il avait l'impression d'avoir été « jeté sous le bus » par le club. Aujourd'hui, alors que la saison des Reds est toujours en plein désarroi, Salah a publié une vidéo confirmant qu'après des années de performances record, de trophées et après s'être imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League, sa carrière légendaire à Anfield touche à sa fin.
Salah confirme son départ cet été
« Bonjour à tous. Malheureusement, le moment est venu. Voici la première partie de mon discours d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison », a-t-il commencé.
« Je voulais commencer par dire que… je n’aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens, allaient faire partie de ma vie.
Liverpool n’est pas seulement un club de football. C’est une passion. C’est une histoire. C’est un esprit que je ne peux pas expliquer avec des mots à quelqu’un qui ne fait pas partie de ce club. »
Liverpool réagit à l'annonce de la star égyptienne
Peu après la publication de la vidéo de Salah, Liverpool a publié un communiqué indiquant : « Mohamed Salah mettra un terme à sa brillante carrière au Liverpool FC à la fin de la saison 2025-2026.
L'attaquant a conclu un accord avec les Reds qui lui permettra de clore un chapitre remarquable de neuf ans à Anfield.
« Salah a exprimé le souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin de faire preuve de transparence quant à son avenir, par respect et gratitude envers eux. »
Le communiqué concluait : « Alors qu’il reste encore beaucoup à jouer cette saison, Salah est pleinement concentré sur l’objectif d’obtenir le meilleur classement possible pour Liverpool à l’issue de la campagne. Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses exploits viendra donc plus tard dans l’année, lorsqu’il fera ses adieux à Anfield. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Salah ?
Salah, qui a rejoint Liverpool en provenance de l'AS Rome à l'été 2017, est depuis quelque temps pressenti pour rejoindre des clubs de la Pro League saoudienne, les responsables de cette division ne cachant pas leur volonté de l'attirer au Moyen-Orient. Selon des informations récentes, il aurait déjà eu des discussions concernant un éventuel transfert à Al-Ittihad. Cependant, la MLS s'est également imposée comme une destination possible pour cet attaquant emblématique.
Si les espoirs de Liverpool de défendre son titre sont désormais compromis, Salah pourrait tout de même ajouter les trophées de la FA Cup et de la Ligue des champions à son palmarès avec Liverpool, qui compte déjà deux titres de Premier League, une FA Cup et un titre européen.