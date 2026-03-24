« Le jour est venu » : Mohamed Salah confirme qu'il quittera Liverpool à la fin de la saison, alors que la star égyptienne publie une vidéo d'adieu surprise

« Bonjour à tous. Malheureusement, le moment est venu. Voici la première partie de mon discours d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison », a-t-il commencé.

« Je voulais commencer par dire que… je n’aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens, allaient faire partie de ma vie.

Liverpool n’est pas seulement un club de football. C’est une passion. C’est une histoire. C’est un esprit que je ne peux pas expliquer avec des mots à quelqu’un qui ne fait pas partie de ce club. »