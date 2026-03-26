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Départ du FC Liverpool cet été : un premier club intéressé par Mohamed Salah ?

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Depuis l'annonce de son départ du FC Liverpool l'été prochain, Al-Ittihad semble s'intéresser à Mohamed Salah.

Selon un article d'ESPN, le club de la Pro League saoudienne aurait repris les négociations avec la superstar égyptienne.

  • Par le passé, Al-Ittihad avait régulièrement été associé à Salah, mais rien de vraiment concret ne s'était jamais concrétisé concernant un transfert. Le calme était revenu au plus tard après la prolongation de contrat du joueur de 33 ans en avril 2025, mais l'annonce surprise de son départ à la fin de la saison ravive les rumeurs.

    Selon le reportage d'ESPN, seul Al Qadsiah disposerait des moyens financiers nécessaires pour financer un transfert de Salah dans le désert. Le club de CR7, Al Nassr, et Al Hilal, l'ancien club de la superstar brésilienne Neymar, ne seraient en revanche pas dans la course.

    Un club repreneur n'aurait apparemment pas à verser de indemnité de transfert pour l'Égyptien. Bien que son contrat court encore jusqu'en 2027, Salah et Liverpool se seraient mis d'accord pour que le joueur puisse quitter les Reds sans indemnité de transfert.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Salah quitte Liverpool : « Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens »

    Mardi, Salah a annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison en cours. « Malheureusement, le jour est venu. C'est la première étape de mon départ. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ce club, cette ville et ses habitants allaient faire partie de ma vie. Liverpool n'est pas seulement un club. C'est une passion. Je ne trouve pas les mots pour l'exprimer », a déclaré le joueur de 33 ans dans une vidéo publiée sur X.

    Au cours de ses presque neuf années sous le maillot du LFC, Salah a inscrit 255 buts en 435 apparitions. Il occupe ainsi la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool, derrière Ian Rush (346) et Roger Hunt (285).

  • La saison 2025-2026 de Mohamed Salah

    Jeux

    34

    Minutes jouées

    2685

    Buts

    10

    Passes décisives

    9

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