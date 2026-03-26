Départ du FC Liverpool cet été : un premier club intéressé par Mohamed Salah ?

Par le passé, Al-Ittihad avait régulièrement été associé à Salah, mais rien de vraiment concret ne s'était jamais concrétisé concernant un transfert. Le calme était revenu au plus tard après la prolongation de contrat du joueur de 33 ans en avril 2025, mais l'annonce surprise de son départ à la fin de la saison ravive les rumeurs.

Selon le reportage d'ESPN, seul Al Qadsiah disposerait des moyens financiers nécessaires pour financer un transfert de Salah dans le désert. Le club de CR7, Al Nassr, et Al Hilal, l'ancien club de la superstar brésilienne Neymar, ne seraient en revanche pas dans la course.

Un club repreneur n'aurait apparemment pas à verser de indemnité de transfert pour l'Égyptien. Bien que son contrat court encore jusqu'en 2027, Salah et Liverpool se seraient mis d'accord pour que le joueur puisse quitter les Reds sans indemnité de transfert.