Mohamed Ajroudi croit encore au rachat de l’OM

Alors que des rumeurs ont suggéré qu’ils avaient abandonné leur plan, Mohammed Ajroudi et ses associés visaient toujours l’OM.

Non, Mohamed Ajroudi et ses amis du Golfe n’ont pas encore fait de croix sur l’idée de racheter l’OM. Alors que des bruits ont fait écho d’une opération désormais abandonnée, il s’avère que l’homme d’affaires franco-tunisiens et les investisseurs qui l’accompagnent cherchent toujours à s’approprier le prestigieux club français.

Ce jeudi, la banque d’affaires Wingate, qui est mandatée pour discuter avec les actuels propriétaires olympiens, a publié un communiqué dans lequel elle fait savoir que les pourparlers restent en cours : « Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque ».

Cette déclaration est tout de même surprenante dans la mesure où Franck McCourt et ses représentants ont fermement nié tout rapprochement ou négociations avec ceux qui courtisent leur bien. Une plainte a même été déposée pour dénoncer les approches supposément illicites d’Ajroudi et son clan.

Ajroudi ne s’est pas fixé de délai

« Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille, a poursuivi Wingate. Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs. »

Le feuilleton du rachat, qui anime l’actualité du club olympien depuis le début de l’été, est donc loin d’être terminé. Une vraie contrariété pour André Villas-Boas, qui croyaient pouvoir se concentrer définitivement sur les affaires sportives, avec cette entame du championnat prévue dans moins de deux semaines.