Modric : "Bale est populaire et heureux au Real Madrid"

Les rumeurs concernant l'avenir de Gareth Bale continuent de circuler, mais le vainqueur du Ballon d'Or 2018 espère que le Gallois va rester.

L'avenir de Gareth Bale fait énormément parler en . L'international gallois est annoncé en . Et s'il y a bien un joueur du qui connaît bien le Gallois, c'est Luka Modric qui l'a également côtoyé à . Dans une interview accordée à Club del Deportista, Luka Modric a défendu Gareth Bale et a indiqué que ce dernier est très bien adapté et apprécié chez les Merengue, niant un éventuel mal-être.

"Gareth et moi sommes très similaires. Nous sommes timides et parfois nous ne parlons pas beaucoup. Gareth Bale parle et comprend l'espagnol. Il règne une bonne ambiance et s'entend très bien avec ses coéquipiers. Il est ravi de pouvoir profiter de Madrid et du meilleur club du monde. Bien sûr, chacun aime sa manière et il faut respecter sa manière d'être. Il est exemplaire dans son comportement. Je m'entends très bien avec lui", a indiqué le Ballon d'Or 2018.

L'agent de Bale écarte un départ

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a voulu éteindre les rumeurs de transfert a assuré qu'il ne rejoindrait pas la Chinese Super League dans une interview accordée à Quatro Deportivo : "Gareth est ravi de jouer à Madrid. La Chine ? Ne croyez pas tout ce que vous entendez". Pour rappel, ce lundi, Zinedine Zidane avait face à de nombreuses questions sur l'avenir de l'ancien joueur de Tottenham en conférence de presse, tentant tant bien que mal de calmer les ardeurs.

"Il a parlé avec le club. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé. C’est une affaire personnelle, et il avait la permission du club. Il n’y a pas d’histoire", a indiqué Zinedine Zidane au sujet du voyage à Londres de l'attaquant des Merengue. "Beaucoup de choses sont dites. Nous avons une bonne relation. C’est un joueur qui est ici, qui s’entraîne. S’il n’est pas disponible, il n’est pas disponible c’est tout. Les gens parlent beaucoup, au final ce qui est important c’est qu’on sait le joueur qu’il est quand il est prêt et à 100%. Les gens veulent créer de la polémique. Quand il peut, il se concentre sur le fait de bien jouer", a ajouté le Français.

"C’est mieux qu’il soit resté l’été dernier. Ce qui se dit en dehors, ça n’aide pas. C’est un joueur important pour l’effectif. Les gens vont toujours parler de ça, mais je crois qu’il est content d’être ici. Il n’y a pas d’offre je pense. Et s’il y en a une qui arrive, le club et lui parleront. S’il reste en janvier, les gens diront qu’il partira en juin, ça ne changera pas malheureusement", a conclu le technicien du Real Madrid. Le nom de Gareth Bale est sur toutes les lèvres dans la capitale espagnole.