MLS : retrouver Messi à Miami ? Suarez n'est pas contre

Luis Suarez a admis qu'une potentielle réunion avec Lionel Messi à l'Inter Miami l'attire beaucoup, alors que l'attaquant de l'Atletico Madrid réfléchit à son prochain mouvement avant son départ du Wanda Metropolitano. Suarez et Messi ont remporté de nombreux trophées ensemble à Barcelone entre 2014 et 2020, dont quatre titres de Liga et la Ligue des champions. Le premier a quitté le Camp Nou dans des circonstances surprenantes et a passé les deux dernières saisons à l'Atlético, tandis que Messi vient de terminer sa première saison au Paris Saint-Germain, le Barça n'ayant pas réussi à le conserver l'été dernier...

Rejouer avec Messi ? Suarez y pense...

Suarez quittera l'Atlético en tant qu'agent libre le 30 juin prochain, et a été fortement lié à un transfert en MLS, car il a été suggéré qu'il aimerait mettre un terme à sa carrière aux États-Unis après fêté ses 35 ans. L'Inter de Miami est considéré comme une destination potentielle pour les deux hommes, et Suarez serait visiblement ravi d'y retrouver la Pulga.

"Avec Messi à Miami dans quelques années ? J'espère. Sur et en dehors du terrain, nous avons été bons ensemble", a déclaré l'Uruguayen dans l'émission "El Larguero" de Cadena Ser. "Il n'y a rien de mieux que de voir deux collègues heureux à l'extérieur pour qu'ils soient performants à l'intérieur", a-t-il ajouté, très proche de l'Argentin depuis le Barça.

Il voulait rester à Madrid une saison de plus

Suarez a également révélé qu'il n'a été informé que récemment qu'il ne serait pas conservé à l'Atlético, où il aurait préféré rester au moins une année de plus. "J'aurais aimé [rester], oui", a-t-il déclaré, lui qui s'imagine pour l'instant rester en Europe durant les prochains mois.