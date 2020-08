Mis au ban au Real, Gareth Bale appelé en sélection

24 juin 2020, c’est la date à laquelle il faut remonter pour trouver trace d’une présence de Gareth Bale sur un terrain de football. Depuis cette victoire face à Majorque (2-0), l’ailier gallois n’a plus porté le maillot du , restant sur le banc ou choisissant de ne pas faire le voyage comme en Ligue des Champions pour le match retour contre .

Malgré ces trois mois d’inactivité et de nombreuses parties de golf, Ryan Giggs a malgré tout fait le choix de convoquer Bale pour le prochain rendez-vous international du pays de Galles. L'ancien joueur de reste un élément indispensable de la sélection galloise malgré sa situation au Real Madrid.

Le sélectionneur a fait le choix de l’expérience pour attaquer la Ligue des Nations contre la Finlande (3 septembre) et la Bulgarie (6 septembre) avec la présence du Madrilène mais aussi de Hal Robson-Kanu, membre de l’épopée galloise à l’Euro 2016 et qui n’a plus rejoint la sélection depuis 2017.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 First @Cymru callups for Ben Cabango and Neco Williams as well as a return for Hal Robson-Kanu as Ryan Giggs announces his squad.#TogetherStronger