Mise à la porte par le PSG, une recrue sort du silence

Une recrue libérée par le PSG cet hiver est sorti du silence après son départ.

Très actif sur le marché des transferts cet hiver, le PSG n’a pas pu s’offrir plus de deux joueurs cet hiver. Mais cela n’empêche pas le club parisien de libérer les joueurs en manque de temps de jeu et les indésirables de son effectif. Une recrue qui a été mise à la porte par le PSG cet hiver est d’ailleurs revenu sur son départ du club francilien ce lundi.

Cher Ndour explique son départ du PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Cher Ndour n’a jamais pu s’imposer dans le dispositif de Luis Enrique. Le milieu de terrain italo-sénégalais n’a disputé que quatre matchs dont une seule titularisation. En manque donc de temps de jeu, Cher Ndour a été prêté sans option d’achat au Sporting Braga.

Dans la foulée de sa signature, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est revenu sur les raisons de son départ du PSG au micro de la chaîne officielle de Braga. « Je suis très heureux et motivé. J’arrive dans un grand club, avec une grande structure et qui investit beaucoup dans la formation. J’avais besoin de minutes et je pense que le SC Braga est le club idéal pour moi. Je connais le championnat et le SC Braga est une équipe qui joue bien au football, qui a un bon style de jeu et je pense que ce sera très bon pour moi », a lancé Cher Ndour.

« Je vais tout donner pour ce maillot »

A Braga, Cher Ndour retrouve un environnement qu’il connait bien, lui qui a rejoint le PSG en provenance du Benfica Lisbonne. Dans son entretien avec la chaîne officielle du Sporting Braga, le jeune milieu de terrain de 19 ans a fait part de ses ambitions avec le club portugais.

« Sur le terrain, je suis un joueur qui pense vite, qui joue comme s’il était avec ses amis. Je suis très compétitif et je veux toujours gagner chaque match. J’espère aider l’équipe à gagner des matchs, faire du mieux que je peux en championnat et en Europa League. Je veux améliorer mes performances individuelles et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je vais tout donner pour ce maillot. Vous pouvez toujours compter sur moi sur le terrain. Allez Braga ! », a confié Cher Ndour.