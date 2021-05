Miroslav Klose va quitter le Bayern

Après Hansi Flick, Miroslav Klose va également quitter le Bayern cet été. L'entraîneur adjoint a annoncé son départ du club bavarois.

Miroslav Klose quittera le FC Bayern Munich l'été prochain, en même temps que Hansi Flick. L'ancien attaquant de classe mondiale l'a confirmé dans une interview accordée à Kicker.

"Ce qui m'arrive et où je serai la saison prochaine reste décidé par moi seul. J'ai un plan très clair. Et je pense qu'Olli [Oliver] Kahn le sait très bien. Et il sait aussi que je ne serai pas là la saison prochaine", a déclaré Klose, qui a passé avec succès son examen d'entraîneur de football la semaine dernière et devrait désormais travailler comme entraîneur principal en Bundesliga.

Le contrat de l'adjoint de Hansi Flick au Bayern, âgé de 42 ans, court encore jusqu'au 30 juin 2021. Récemment, Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du Bayern, a fait sensation en déclarant dans une interview à Sport Bild qu'ils ne pouvaient pas encore faire de promesses à Klose en termes de prolongation de contrat, car un nouvel entraîneur comme Julian Nagelsmann apporterait sa propre équipe.

Klose a noté ces déclarations avec étonnement. "Des promesses ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je n'arrive pas à imaginer Olli Kahn le dire comme ça."

En ce qui concerne son avenir après son passage au FC Bayern, Klose est resté silencieux. "Pour le moment, je suis toujours engagé avec le Bayern et je n'ai pas encore pu avoir de discussions finales.

"Mais il y a plusieurs options intéressantes et je suis sûr qu'une décision sera prise à ce sujet en temps voulu", a déclaré le recordman de buts en Coupe du monde, qui a également été associé à un transfert du côté de la Fédération allemande en tant que sélectionneur national en cas de départ de Flick.

On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra du deuxième adjoint de Flick, Danny Röhl. Une conversation entre les responsables et le joueur de 32 ans est toujours en cours, selon les informations de Goal et SPOX.

Avec Benjamin Glück (34 ans) et Timmo Hardung (31 ans), deux assistants suivent Nagelsmann depuis le RB Leipzig pour rejoindre les champions d'Allemagne. Comme l'a appris ESPN, il espère également convaincre Alfred Schreuder d'un transfert.