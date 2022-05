Milinkovic-Savic révèle ses sources d'inspiration

Sergej Milinkovic-Savic a cité Paul Pogba (Manchester United) et Thiago (Liverpool) comme deux joueurs dont il s'est inspiré, alors que la star de la Lazio se prépare à une intersaison où il reste lié aux Red Devils et au Paris Saint-Germain, lui qui a souvent été lié à un départ ces dernières saisons mais qui est finalement resté en Italie.

L'international serbe s'est montré une fois de plus en grande forme en Serie A cette saison, alimentant une fois de plus l'idée qu'une puissance européenne pourrait s'attacher ses services à la fin de la campagne. Manchester United a longtemps été lié à une poursuite du milieu de terrain, et c'est deux joueurs de Premier League que le meneur de jeu a maintenant nommés comme des figures qui ont contribué à façonner son approche du jeu.

Milinkovic-Savic encense Pogba et Thiago

"J'ai beaucoup appris de Paul Pogba au début, quand je suis arrivé en Italie et qu'il était à la Juventus", a déclaré Milinkovic-Savic dans une interview accordée à DAZN. "Il est grand comme moi, a de la technique et a déjà fait la différence dans les matchs".

Sur le fait de s'inspirer de Thiago, la star de Liverpool, le Serbe a ajouté : "Contre les joueurs plus petits, je lutte davantage parce que je dois aussi me baisser. De qui est-ce que je m'inspire ? Je regarde toujours Thiago de Liverpool. Certains mouvements du corps, je les ai développés grâce au futsal, un sport que je pratiquais quand j'étais enfant."

L'heure du départ pour Milinkovic-Savic ?

Après une autre belle saison en Serie A, la star serbe se retrouve de nouveau au centre des rumeurs de transfert, et Manchester United est de nouveau évoqué comme une destination probable s'il devait quitter la Serie A.

Le PSG a également été évoqué, les deux clubs ayant été cités dans une interview de l'agent du joueur - bien qu'elle ait été qualifiée de "fake news" par le représentant en question. Les deux clubs ne seront probablement pas les seuls à vouloir s'attacher les services du joueur de 27 ans, qui tentera d'enregistrer un début de saison impressionnant après l'été, avant de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec son pays.