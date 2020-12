Milan AC, Stefano Pioli n’a jamais "rencontré un joueur aussi intelligent qu’Ibrahimovic"

Leader de la Serie A à la trêve, le Milan AC s’appuie sur un grand Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a séduit son coach sur et en dehors des terrains.

Cinquième de la saison dernière grâce notamment à une belle série au moment de la reprise du championnat post-Covid, le Milan AC espérait surfer sur sa dynamique pour retrouver les sommets italiens. Dans le sillage de Zlatan Ibrahimovic et de Théo Hernandez, le club milanais déjoue tous les pronostics et pointent en tête au moment de la trêve hivernale. Mieux, les hommes de Stefano Pioli sont toujours invaincus après quatorze journées et comptent un point d’avance sur l’ .

Arrivé sur le banc milanais en octobre 2019, Pioli a réussi à convaincre ses dirigeants de prolonger son contrat jusqu’en 2022. L’annonce de cette prolongation alors que le Milan AC n’avait pas encore commencé sa belle série avait surpris de l’autre côté des Alpes. Quelques mois plus tard, la patte Pioli a convaincu tout le monde, à commencer par Zlatan Ibrahimovic.

Malgré son caractère imposant et pas toujours facile à gérer, l’attaquant suédois a réussi à trouver le bon équilibre avec son entraîneur, pour le bien du club. N’ayant pourtant joué que six matches depuis le début de la saison à cause du coronavirus et d’une blessure musculaire depuis fin novembre, Ibrahimovic a déjà inscrit dix buts. De quoi montrer l’exemple sur le terrain et asseoir un peu plus sa légitimité au sein du groupe milanais même en étant forfait.

"Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique, assure Stefano Pioli à la Corriere dello Sera. Ce sont des moments comme ça, il reviendra et jouera plus qu'avant. Mais sa présence est déjà fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéquipiers."

Dans le sillage du Suédois, c’est tout un groupe qui a pris confiance en ses moyens et qui surperforme depuis le début de la saison. Après des années de vaches maigres, le Milan AC peut espérer reconquérir un titre de champion, une première depuis 2012 où évoluait déjà un certain Zlatan.

Ayant pratiquement tout gagner partout où il est passé, l’ancien attaquant du PSG pourrait légitiment prendre le dessus sur un coach abonné aux clubs de seconde zone. Mais c’était sans compter sur le caractère volcanique de Pioli.

"Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe."