Mikel Arteta fait son auto-critique et juge l'avenir d'Arsenal "radieux"

A la tête d'Arsenal depuis bientôt un an, Mikel Arteta juge l'évolution du jeu de son équipe ainsi que les choses à changer dans son management.

Mikel Arteta estime que l'avenir est "vraiment brillant" pour , mais admet qu'il doit trouver "des solutions pour gagner plus de matches" .

Au moment de son arrivée en décembre 2019, l’Espagnol savait que la mission qui l’attendait ne serait pas aisée. Ancien capitaine des Gunners dans la fin de l’ère d’Arsène Wenger, Arteta arrivait également avec comme seule expérience, un poste d’adjoint de Pep Guardiola à .

Prendre un coach sans expérience dans une situation plus que compliquée, Arsenal n’avait pas choisi la facilité. Près d’un an après cette arrivée, le pari semble gagné avec notamment une Cup et un Community Schield dans la besace en douze mois.

Tout n’est pas parfait avec un jeu qui a dû mal à se mettre en place mais les pièces du puzzle se mettent petit à petit à s’imbriquer. Onzièmes de , les Gunners restent sur un gros revers contre (3-0), quelques jours après avoir fait l’exploit de s’imposer à Old Trafford contre .

A quelques jours de la reprise du championnat à Leeds, Mikel Arteta a fait le point sur ses premiers pas en tant que coach principal et sur sa patte dans le jeu londonien.

"Cela fait partie d'un processus. Les résultats doivent être immédiats et le défi que nous avons avec le club que nous représentons est que nous devons gagner le plus rapidement possible chaque match de chaque compétition."

"Jusqu'à présent, nous avons disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, nous en avons remporté 10 et perdu quatre et les quatre l’ont été en Premier League, donc c'est un peu embêtant."

"Il y a beaucoup de choses à faire, à court et moyen terme, nous avons vu beaucoup de changements non seulement sur le terrain mais aussi structurellement dans le club, ça a été difficile, ça a été une période difficile au cours des trois derniers ou quatre mois, beaucoup de choses se sont produites."

"Nous devons comprendre pourquoi nous avons perdu contre Villa, être vraiment critique d'abord avec moi-même et essayer de mieux comprendre les joueurs et leur donner plus de solutions pour gagner plus de matches de football. mais je vois l'avenir comme vraiment radieux. Je suis une personne vraiment positive et j'ai tendance à en apprendre beaucoup plus quand les choses ne vont pas bien."