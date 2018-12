Metz : Frédéric Antonetti se met en retrait de sa fonction d'entraîneur pour soutenir son épouse

Le FC Metz a annoncé ce vendredi que son entraîneur Frédéric Antonetti va se mettre en retrait de son rôle d'entraîneur pour soutenir son épouse.

Frédéric Antonetti va prendre du recul lors des prochaines semaines.

Le technicien corse, dont l'équipe caracole en tête du championnat de Ligue 2, souhaite épauler son épouse, qui souffre d'un "problème de santé". Il reste toutefois l'entraîneur du club lorrain mais sera suppléé par ses adjoints Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi.

"S'il sera physiquement absent la semaine, il continuera d'oeuvrer à distance et de collaborer activement avec ses adjoints et avec la direction du club concernant l'organisation des entraînements, la préparation des rencontres, le recrutement et la constitution de l'effectif pro", a également indiqué le FC Metz dans un communiqué officiel.