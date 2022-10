Mettez de côté Van Dijk ! La sensation d'Arsenal Saliba est-il déjà le meilleur défenseur central de la Premier League ?

L'international français a joué un rôle clé dans le début de saison de l'équipe de Mikel Arteta, qui est en tête du classement.

William Saliba n'a pu s'empêcher de sourire lorsqu'on lui a demandé s'il avait apprécié sa toute première rencontre avec Tottenham. "J'ai attendu longtemps mon premier derby du nord de Londres", a-t-il rayonné. "Je l'ai apprécié de la première minute à la fin. Je suis tellement heureux." Le succès 3-1 de samedi dernier contre les Spurs a été long à venir pour Saliba. Pendant trois ans, il a dû regarder comme tout le monde quand Arsenal affrontait les Spurs, soit depuis les tribunes de l'Emirates Stadium, soit sur sa télévision lors de ses trois prêts en France.

Saliba omniprésent face à Tottenham

Mais le week-end dernier, il a enfin pu goûter pour la première fois à la réalité du derby du Nord de Londres, et il a marqué l'occasion avec le type de performance qui ridiculise son jeune âge. Face à Harry Kane, Saliba a été exceptionnel, comme il l'a été dès le premier match de la saison, lorsqu'il a été nommé joueur du match pour ses débuts à Crystal Palace.

Saliba a eu touché plus de ballons (77) que quiconque contre les Spurs. Il a également effectué plus de passes (70), plus de passes réussies (67), plus de tacles (3), plus de dégagements (3) et plus de récupérations (11) que n'importe lequel de ses coéquipiers. Il a également terminé le match en ayant remporté 100 % de ses duels aériens. Il s'agit d'une performance quasi parfaite de la part du joueur de 21 ans, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League en seulement huit matches.

"Il est un peu comme une Rolls-Royce avec sa façon de se déplacer", a déclaré Aaron Ramsdale au lendemain de la victoire de samedi. "Il n'a jamais semblé perturbé. C'est tout à son honneur d'avoir été placé directement dans l'équipe. Il s'est très bien intégré." L'impact de Saliba sur cette équipe d'Arsenal ne peut pas être sous-estimé - tout comme la façon dont ses performances ont contribué à l'impressionnant début de saison des Gunners.

Saliba aime se frotter aux meilleurs

Le jeune Français - qui a confirmé que les négociations pour un nouveau contrat ont commencé - a joué chaque minute en championnat jusqu'à présent, aidant les Gunners à garder trois clean sheets. Il a également inscrit deux buts cruciaux à l'autre bout du terrain. Jusqu'à présent, il a passé tous les tests qui se sont présentés à lui, y compris celui de repousser la menace de Kane lors du derby du week-end dernier. Ce dimanche pourrait être son test le plus difficile à ce jour, avec la venue de Liverpool et de Mohamed Salah.

L'équipe de Jürgen Klopp a peut-être du mal à trouver sa meilleure forme actuellement, mais elle reste un adversaire redoutable, et Mikel Arteta sera bien conscient de la menace qu'elle représente. Pour Saliba, ce sera une nouvelle occasion de se mesurer aux meilleurs, et c'est quelque chose qu'il savoure. "Nous jouons contre les meilleurs joueurs du monde", a-t-il déclaré, interrogé sur la perspective d'affronter Salah. "C'est bon pour les jeunes joueurs comme moi. J'apprends beaucoup. Nous voulons chaque semaine gagner, gagner, gagner - et c'est tout. Plus nous gagnons, plus nous sommes en confiance."

Ses coéquipiers sont conquis

La confiance ne semble pas manque pour Saliba. La recrue stéphanoise pour 30 millions d'euros s'est adaptée à la Premier League avec une facilité déconcertante. Pour quelqu'un de si jeune, ses chiffres sur les huit premiers matchs sont extrêmement impressionnants et se comparent aux meilleurs du championnat. Virgil van Dijk a longtemps été considéré comme le meilleur défenseur de la profession, mais Saliba a tous les atouts pour atteindre les niveaux incroyables que le Néerlandais a atteints ces dernières années.

"Ce gars a 21 ans", a déclaré Granit Xhaka, le milieu de terrain d'Arsenal, en parlant de son coéquipier. "On dirait qu'il a 30 ans. Il a de la discipline et un grand caractère. Il n'est pas très bruyant, mais c'est un vrai leader à mes yeux. Il est incroyable". L'aspect le plus impressionnant de Saliba est sans doute sa capacité à lire le jeu. Il a récupéré le ballon 71 fois en huit matches de Premier League cette saison, soit plus que n'importe quel joueur de l'élite anglaise.

Il n'a également été dribblé qu'une seule fois, et c'était contre les Spurs samedi, lorsque Son Heung-min a brièvement pris le dessus sur lui. En possession du ballon, le défenseur d'Arsenal est exceptionnel. Saliba a effectué 526 passes depuis le début de la saison, dont 492 ont été réussies. Cela représente une précision de 93,5 %, le deuxième meilleur pourcentage parmi les défenseurs de Premier League qui ont tenté au moins 250 passes depuis le début de la saison.

Lorsqu'il est revenu à Arenal l'été dernier après son prêt à Marseille, les attentes à l'égard de Saliba étaient énormes. Il semblait presque impossible pour un si jeune joueur d'être à la hauteur de l'engouement. Mais au lieu de cela, il a produit un niveau de performance qui a dépassé ce que beaucoup attendaient. Les fans d'Arsenal l'ont adopté instantanément, et son nouveau chant - sur l'air de "Tequila" de The Champs - est désormais un des chouchous à l'Emirates. Saliba a quitté le terrain samedi avec près de 60 000 personnes chantant son nom après le succès dans le North London Derby. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait du mal à enlever le sourire de son visage en ce moment.