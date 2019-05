Messi signe son 600e but avec le Barça

Lors du match de Ligue des Champions contre Liverpool, ce mercredi, Lionel Messi a mis son but numéro 600 avec le FC Barcelone.

Quelques jours seulement après que Cristiano Ronaldo l'a fait, Lionel Messi a réussi à atteindre le seuil des 600 buts en carrière. Et il l'a fait lors d'un grand rendez-vous. En demi-finale aller de la Ligue des Champions, la Pulga s'est distingué en claquant un doublé.

Le génie argentin a fait la différence à la 75e puis à la 82e minutes. C'est sa deuxième réalisation qui lui a permis de décrocher la barre symbolique. Un coup franc remarquable transformé de 25 mètres, avec un ballon qui est allé se loger en pleine lucarne et sur lequel Alisson s'est montré complètement impuissant.

600 - Lionel Messi has scored his 600th goal for @FCBarcelona in all competitions, exactly 14 years ago since his first goal against Albacete on 1st May 2005. Genius. pic.twitter.com/36p8n4itXW — OptaJose (@OptaJose) 1 mai 2019

C'est donc le 600e but de Messi avec les Blaugrana. Et quatorze ans ans se sont écoulés exactement depuis sa première réalisation, signée le 1er mai 2005 contre Albaceste à l'occasion de sa première saison en pro. À ces 600 buts (en 683 matches), on peut ajouter les 233 passes qu'il a délivrées à ses coéquipiers.

Cinq joueurs seulement ont fait mieux dans l'histoire

Dans l'histoire, il n'y a que six joueurs qui ont réussi à marquer autant de buts dans leur carrière (sur la scène des clubs). Il y a donc Ronaldo, mais aussi deux Brésiliens, en l'occurrence Pelé et Romario, de même que Josef Bican, Gerd Muller et Ferenc Puskas.

Le est l'équipe contre laquelle Leo Messi a le plus souvent marqué. Face aux Andalous, il a trouvé le chemin des filets à 36 reprises. En deuxième position, on retrouve l'Atletico (29) et en troisième Valence (27). Le premier adversaire non-espagnol qui l'inspire c'est (9 buts).

Concernant la répartition des buts marqués par compétition, elle est suivante : 417 en , 112 en Ligue des Champions, 50 en Copa del Rey, 13 en Supercoupe d' , 5 au Mondial des clubs et 3 en Supercoupe d'Espagne. Et les compteurs ne sont pas encore prêts de s'arrêter !