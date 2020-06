Quique Setien : "Messi ne fait pas que marquer des buts"

L'entraineur principal du Barça estime que sa star Lionel Messi ne doit pas être jugé uniquement sur les buts qu'il marque.

Le coach barcelonais, Quique Setien, affirme que Lionel Messi doit être évalué au-delà de sa contribution devant les buts adverses alors qu'il s'approche d'un autre grand accomplissement dans sa carrière.

La star argentine n'a besoin que de deux buts pour atteindre un total combiné de 700 réalisations, réussies en club et en sélection, après avoir inscrit un but samedi lors du succès du Barça contre Majorque. C'était à l'occasion du match de reprise des Blaugrana suite à l'interruption du football en , liée à la pandémie de coronavirus.

Messi a une opportunité d'atteindre cette barre symbolique lors du choc à domicile de mardi avec Leganes à huis clos au Camp Nou. Setién, son coach, a reconnu qu'il s'agit là d'un exploit impressionnant mais il a insisté sur le fait que la vedette de l'équipe devrait être félicitée pour bien plus que ses buts. "Leo va bien. Vous devez non seulement évaluer les buts qu'il a marqués, mais aussi le reste de ses contributions, comme les passes décisives. Cela nous donne beaucoup de points", a-t-il déclaré. C'est un chiffre astronomique. Je pense qu'il a atteint 700 buts et c'est pourquoi il est le meilleur joueur du monde."

Messi a donc beaucoup marqué depuis ses débuts en pro, mais il y en a encore qui ont fait mieux que lui dans l'histoire du football. La Pulga n'est que le 5e meilleur réalisateur de l'histoire du football. Il reste par exemple derrière Ferenc Puskas (706), mais aussi le maitre absolu dans ce domaine, en la personne de Pelé (767).