Messi forfait face au Maroc, l'Argentine perd 500 000 euros

Le forfait de Leo Messi face au Maroc priverait la Fédération argentine d'une belle somme de 500 000 euros.

Le retour de Lionel Messi avec l' ne se passe pas aussi bien que prévu. Absent de la sélection nationale depuis l'échec en 2018 et l'élimination contre l'équipe de en huitièmes de finale, la star du Barça avait décidé de prendre une pause afin de se concentrer davantage sur ses performances en Catalogne et prendre soin de lui. Mais avec la Copa America à l'horizon, Lionel Messi avait prévu d'effectuer son retour en 2019.

Le joueur du Barça a donc répondu présent pour les deux rencontres amicales du mois de mars face au et au . Vendredi soir, Messi a donc porté la tunique de l'Albiceleste pour la première fois en huit mois mais cela ne s'est pas bien passé. L'Argentine a été contrainte de s'incliner. Une défaite de mauvais augure à quelques mois de la Copa America.

Autre mauvaise nouvelle pour l'Argentine, Messi a d'ores et déjà déclaré forfait pour le prochain match de l'Albiceleste. Touché au pubis lors de sa reprise avec la sélection, l’attaquant barcelonais ne fera pas le déplacement à Tanger pour le second match amical des siens. Le virtuose du Barça est victime d’une "aggravation de douleurs pubiennes" a indiqué sa fédération via un communiqué.

Un forfait qui va coûter cher. En effet, selon Jeune Afrique, afin de convaincre la fédération argentine d'organiser ce match, les dirigeants marocains s'étaient entendus avec les Argentins pour débourser 1 million d'euros, en plus de la prise en charge du voyage et de l'hébergement. À une condition néanmoins : la présence de Messi. Une clause dans cet arrangement prévoyait que le deal serait revu à la baisse à hauteur de 500 000 euros en cas d'absence du natif de Rosario.