Messi finira sa carrière au Barça selon Fabregas

Les relations entre l'Argentin et son club ne seraient pas au beau fixe, mais son ancien coéquipier ne croit pas à un départ.

Cecs Fabregas est convaincu que Lionel Messi restera l'homme d'un club et terminera sa carrière à Barcelone, où il est arrivé à l'âge de 13 ans avant de battre de nombreux records au sein de l'une des meilleures équipes du monde.

Récemment, cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles tout ne va pas bien entre Messi et les Catalans, un départ à étant envisagé pour l'été avant l'interdiction de la par l'équipe de .

Néanmoins, il ne fait aucun doute dans l'esprit de Fabregas que son ancien coéquipier et ami proche va rester au Camp Nou. "Je parle avec Messi et son idée a toujours été de terminer sa carrière à Barcelone", a-t-il déclaré à Cadena Cope.

"Beaucoup de choses peuvent arriver dans un club, mais je suis tout à fait convaincu que sa carrière s'achèvera au Barça."

Messi et Ronaldo ont dominé le football pendant plus d'une décennie, mais le moment viendra où les deux superstars choisiront de raccrocher les crampons. Et parmi les successeurs potentiels, Cesc considère que Kylian Mbappe dest le plus susceptible de suivre leurs traces.

"Cristiano a 35 ans et Leo est sur le point d'en avoir 33, ils vieillissent, a-t-il ajouté. Je signerais Mbappe, pour sa jeunesse, son talent, son engagement et sa mentalité. Je le recuterais, pour qu'il soit à son apogée pendant les dix prochaines années.

"Et puis il y a des joueurs comme Neymar ou [Erling] Haaland qui sont là-haut, mais sur le plan du talent, de la capacité à marquer des buts et de la vitesse, Mbappe est un joueur qui me rappelle [Thierry] Henry.

"Je l'ai observé de plus loin sur le terrain et c'était délicieux de voir comment il poursuivait vos longues passes dans l'espace." Désormais à , Fabregas a refusé de rejoindre le pendant sa carrière, mais refuse de fermer définitivement la porte aux Merengue.

"Vous ne pouvez jamais dire jamais. En tant que joueur, cette porte est peut-être fermée, mais en tant qu'entraîneur, vous pourriez dire que c'est différent parce que vous pouvez entraîner jusqu'à 30 équipes dans votre carrière.

"Les contrats sont plus longs pour les joueurs et, en tant qu'entraîneur, vous avez plus de chances car vous pouvez être licencié deux jours après."