« Messi est le GOAT mais Ronaldo est l’homme des grands matches »

Le milieu de terrain de West Ham est un grand fan de ces deux mastodontes du football. Deux génies pour qui il a beaucoup d’admiration et de respect.

« Ronaldo, je miserai tout mon argent sur lui »

Declan Rice a fait l'objet de spéculations concernant un transfert à Manchester United, qui pourrait lui permettre de travailler aux côtés de Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain de West Ham affirme que le Portugais est le joueur vers lequel il se tournerait pour trouver l'inspiration dans les "grandes occasions".

Le quintuple Ballon d'Or a prouvé qu'il était l'une des options les plus fiables pour United, le Real Madrid et la Juventus, avec un nombre remarquable de buts inscrits qui lui ont permis de battre d'innombrables records au fil des ans.

Rice est un grand fan de CR7 et il estime que Ronaldo est encore en pleine forme chez les Red Devils. L'international anglais a aussi répondu à Gary Neville sur "The Overlap" lorsqu'on lui a demandé qui il choisirait pour tirer un penalty décisif : "Je vais devoir dire Ronaldo - 100 % Ronaldo. Les penalties qu'il a marqués dans les grands moments, les finales de la Ligue des champions, les tournois... Je parie à 100% sur Ronaldo. Je mettrais 100% mon argent sur CR7 pour les grandes occasions."

Le bilan de Ronaldo en matière de penalties est plus que flatteur puisqu'il a converti 143 tirs dans son parcours et n’en a manqué que 28. Son éternel rival Lionel Messi a échoué sur 29 des tirs au but qu'il a effectués, alors qu'il en a marqué 103 en club et en équipe nationale.

L'article continue ci-dessous

« Nous ne reverrons jamais un joueur comme Messi »

En fait, le capitaine des Hammers considère l'icône sud-américaine comme le plus grand talent de l'histoire du football, une affirmation difficile à contredire compte tenu de tout ce que l'homme aux sept Ballons d'Or a accompli. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur le débat Ronaldo vs Messi, Rice a répondu : "Vous savez quoi, c'est une question tellement difficile parce que, de toute évidence, ce que lui et Cristiano Ronaldo ont fait est un phénomène naturel, personne ne pourra plus jamais le faire. Messi, j'ai l'impression que ce qu'il fait avec un ballon de football, il est tout simplement spécial, et je ne pense pas que nous reverrons un joueur comme ça un jour ».

Rice espère pouvoir fouler la même scène de la Ligue des champions que Messi et Ronaldo dans un avenir proche, mais son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations.

West Ham est toujours en quête d'une place parmi les quatre premiers cette saison, mais le talentueux joueur de 23 ans continue de faire l'objet de rumeurs de transfert vers un rival de Premier League - United et Chelsea garderaient un œil sur sa situation.