"Messi aussi aimerait rejouer avec Neymar"

Josep Maria Minguella, agent de Lionel Messi à ses débuts en tant que footballeur, a lâché une bombe sur l'avenir de La Pulga.

L'ancien agent de Leo Messi estime que le génie argentin prendra une décision définitive sur son avenir à l’issue des prochaines élections présidentielles du Barça.

Pour rappel du contexte, le sextuple lauréat du Ballon d’Or avait été proche de quitter Barcelone en septembre dernier. Déçu par la vie en Catalogne sur et en dehors du terrain, Messi a surpris le monde du football en étalant son désir de passer à autre chose. Le Barça a rapidement fait savoir à l'Argentin que la clause de départ dans son contrat n'était plus valide, obligeant le joueur de 33 ans à réévaluer ses options et à accepter de rester sur place.

Son contrat actuel prend cependant fin à l'été 2021 et aucune prolongation n'a encore été convenue. Messi sera donc libre de parler avec ses nombreux prétendants à partir de janvier, le prochain tour des élections présidentielles du Barça ne devant avoir lieu que le 24 du mois en question.

Neymar, ancien coéquipier de Messi au Barça, avait lancé un appel au natif de Rosariao, désirant rejouer avec lui dans le futur "peu importe où". Josep Maria Minguella, agent de Lionel Messi à ses débuts en tant que footballeur, a répondu à l'appel du Brésilien.

"Une chose est sûre, les meilleures années de Neymar dans le football, le moment où il a été le plus épanoui, c'est quand il était aux côtés de Leo au Barça, a confié l'ancien agent de Messi au Parisien.

"Ils ont tout gagné ensemble, s'amusaient énormément et prenaient un plaisir fou ensemble sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu'il essaye de faire revenir Neymar au Barça. A plusieurs reprises, il l'a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d'être à nouveau coéquipiers car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret." Minguella erstime par ailleurs que le projet parisien pourrait séduire l'international argentin. "Mais je pense qu’il n’y a même pas pensé aujourd’hui", a-t-il néanmoins estimé.