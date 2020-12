Messi à Naples pour succéder à Maradona ? "Ce serait comme un film"

L'avenir de Lionel Messi à Barcelone est incertain et un ancien coéquipier veut le voir effectuer un transfert étonnant.

Kevin-Prince Boateng estime que Lionel Messi devrait rendre un ultime hommage à son compatriote argentin Diego Maradona en signant pour .

Maradona est décédé le mois dernier et Messi lui a déjà rendu hommage en retirant son maillot de Barcelone après un but contre Osasuna pour révéler un maillot des Newell's Old Boys.

Il s'agit de l'équipe qui a révélé Messi est arrivé, et pour laquelle Maradona a joué pendant une saison au club vers la fin de sa carrière.

C'est à Naples que Maradona a consolidé son statut légendaire, le vainqueur de la 1986 guidant le club vers deux titres de en 1987 et 1990.

Naples a retiré le maillot n° 10 de Maradona, ce qui signifie que le détenteur actuel de ce maillot par le Barça devrait prendre un numéro différent, mais Boateng estime que c'est une décision que Messi devrait prendre.

"Messi va terminer son contrat à Barcelone, [mais] à quel point ce serait étonnant s'il appelait juste le Napoli et disait "Je viens" ?", a confié Boateng à ESPN.

«Ils ne donnent plus le maillot n ° 10, [mais] j'aimerais honorer le n ° 10 de Maradona et j'adorerais venir jouer un an ou deux ans à Naples, sans penser à l'argent ou à rien, juste du cœur.", a encore confié Boateng.

Le milieu de terrain de Monza, qui a passé un séjour en prêt aux côtés de Messi à Barcelone l'année dernière, a décrit la possibilité d'un transfert de La Pulga à Naples comme étant comme un scénario de film, lui qui aimerait beaucoup que cela se produise.

"Ce serait comme un film", a déclaré Boateng. «Il devrait aller s'entraîner dans un putain d'hélicoptère parce que les gens le mangeraient vivant. Ils seraient si heureux.

"Mais juste cette histoire:" En l'honneur de Maradona, je viendrai jouer pour Naples ", quel genre d'histoire serait-ce pour le monde, pas seulement pour le football, pour le monde?

"Ce serait un message, ce serait de l'histoire. Je souhaite juste être à la place de Messi. Je veux être Messi. J'appellerais le président de Naples et je lui dirais."

Pour le moment, l’attention de Messi est de faire remonter Barcelone au classement de la . Les Catalans sont actuellement à 12 points du leader, l'Atletico Madrid, à commencer par un match à domicile contre dimanche.