"Mes performances avec l'Angleterre ont été médiocres", admet Alexander-Arnold

Le défenseur de Liverpool estime ne pas avoir réussi à transposer ses prestations avec les Reds en sélection jusqu'à présent.

Trent Alexander-Arnold estime que ses récentes performances en Angleterre ont été "médiocres" et qu'il n'a pas fait assez pour justifier une place régulière dans le onze de départ.

Le latéral droit de Liverpool a été écarté de la sélection des Three Lions en mars et, bien qu'il ait été inclus dans la liste de Gareth Southgate pour l'Euro 2020, une blessure à la cuisse lors d'un match de préparation contre l'Autriche lui a fait manquer le tournoi.

Maintenant qu'il est rétabli, Alexander-Arnold est de retour dans le giron international et espère en faire assez pour forcer son retour dans le onze de départ de Southgate.

Alexander-Arnold a fait ses débuts en Angleterre contre le Costa Rica lors d'un match de préparation à la Coupe du monde en juin 2018 et a ensuite participé au tournoi lui-même en Russie.

Il a obtenu 13 sélections à ce jour, marquant une fois, mais estime que ses prestations avec les Three Lions ont considérablement baissé depuis une victoire aux tirs au but contre la Suisse lors du barrage pour la troisième place de la Ligue des Nations en juin 2019.

"Je pensais avoir très bien joué à ce moment-là, mais je n'ai pas réussi à m'imposer par la suite, a-t-il déclaré au Telegraph. Sinon, ce sont des performances médiocres selon mes critères, et c'est ce que je dois améliorer."

Un tel aveu peut surprendre les fans de Liverpool, qui ont vu le joueur de 22 ans s'approprier le poste d'arrière droit et aider le club à remporter la Premier League et la Ligue des champions ces dernières années.

Cependant, contrairement à Anfield, Alexander-Arnold fait face à une concurrence intense au niveau international, avec Reece James, Kyle Walker et Kieran Trippier tous à la disposition de Southgate - ce que le défenseur considère comme un défi.

"Je dirais qu'il y a beaucoup plus de concurrence pour les places ici, a ajouté le défenseur, qui espère figurer dans le match de qualification pour la Coupe du monde de dimanche contre Andorre à Wembley. Au club, je suis un titulaire qui joue la plupart des matchs. Je pense que c'est juste le fait de ne pas trouver la forme et de trouver le niveau dont j'ai besoin et le niveau que j'exige au quotidien. Je n'ai tout simplement pas été capable d'atteindre cette barre.

"On joue dans un système différent [avec l'Angleterre], avec des joueurs différents. Ce n'est pas une excuse, mais il est difficile de trouver ses marques, de trouver la forme quand on ne joue pas dans une équipe avec les mêmes joueurs à chaque fois. N'importe qui va avoir des difficultés avec ça.

"J'ai l'impression que depuis que je suis dans l'équipe, je n'ai pas vraiment été la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas fait les performances que j'ai faites régulièrement pour mon club et j'attends plus de moi lorsque je joue pour l'Angleterre. J'espère qu'au cours de la semaine prochaine, on me donnera l'occasion de jouer et que je pourrai la saisir.

"Je veux gagner des trophées [avec l'Angleterre], je veux devenir un titulaire. Je veux être le leader de l'équipe. Et je pense que ces choses sont réalisables pour moi."

L'instinct offensif d'Alexander-Arnold a conduit certains à suggérer qu'il pourrait monter plus haut sur le terrain et jouer sur l'aile droite à l'avenir, en particulier avec l'Angleterre compte tenu de la concurrence à laquelle il est confronté au poste d'arrière droit.

L'article continue ci-dessous

"Je suis un arrière droit. J'ai joué à ce poste pendant toute ma carrière et je n'en suis pas trop sorti, a-t-il estimé. Dans les grands matches de Premier League, on ne m'a pas lancé là-dedans [dans l'entrejeu], alors il est difficile de dire que je serais capable de le faire. On ne sait jamais.

"J'essaie simplement de jouer au football. J'essaie d'aider l'équipe autant que je peux, d'aller de l'avant et d'influencer le jeu, de créer des occasions et de faire mal à l'adversaire. Peu importe que je me trouve sur le côté ou à l'intérieur du terrain, cela n'a pas d'importance. Je veux faire mal à l'adversaire et le faire craquer.

"Essentiellement, il n'y a que deux personnes qui peuvent changer cela, et ce sont les deux managers pour lesquels je joue. Ce sont eux qui prendront la décision."