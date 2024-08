Mercato, Xavi Simons veut rendre un gros service au PSG

Revenu de son prêt d’une saison, Xavi Simons ne restera pas au Paris Saint-Germain. Le Néerlandais repartira à Leipzig.

Après plusieurs semaines de réflexions, Xavi Simons a pris une décision pour son avenir. Le milieu de terrain offensif des Pays-Bas ne veut pas rester en Ligue 1. Alors, il a pris la décision de repartir au RB Leipzig où il est sorti d’une saison remarquable en prêt des Franciliens. Mais le Batave a fait une promesse au club de la capitale française.

Simons retourne à Leipzig

Auteur de 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues avec Leipzig la saison écoulée en prêt, le milieu offensif a tapé dans les yeux de plusieurs clubs, qui voulaient le faire signer. Le FC Barcelone a voulu faire revenir le Néerlandais qui était passé par La Masia sans jamais jouer avec l’équipe première. De son côté, le Bayern Munich était aussi déterminé à s’attacher les services du joueur. A ne pas oublier l’envie du PSG de conserver le milieu de terrain. Mais Leipzig était prêt à faire revenir le joueur pour une autre saison en prêt.

Si Xavi Simons a promis de prendre une décision après l’Euro 2024 en Allemagne, l’ancien du PSV Eindhoven vient de trancher. En effet, alors qu’il avait un accord avec le Bayern Munich, le natif d’Amsterdam a jugé bon de retourner au RB Leipzig où il devrait passer sa visite médicale en début de semaine. Selon Fabrizio Romano, Simons a informé le Bayern ces dernières heures qu'il retournait à Leipzig.

L'article continue ci-dessous

Simons veut faire gagner gros au PSG

Le Borussia Dortmund et Manchester United étaient également sur le dossier. Mais le choix du milieu de terrain néerlandais est fait. Le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre son joueur. En effet, le club francilien va laisser partir Simons en prêt sans option d’achat.

PSG

Selon les informations rapportées par L’Equipe, le milieu de terrain de 21 ans qui voulait de la « stabilité » et un club où il sera leader et un titulaire indiscutable, a fait une promesse au PSG. Sous contrat jusqu’en 2027, Simons reviendra au PSG à l’issue de la saison prochaine et aura le choix de rester ou de quitter la capitale française. Selon le quotidien sportif, Xavi Simons choisira la meilleure solution pour lui comme pour le club champion de France afin que le PSG « y trouve son intérêt ».