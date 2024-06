Mercato, le PSG prend une décision finale pour Xavi Simons

Très courtisé sur le marché, Xavi Simons sait désormais ce que l’avenir lui réserve au Paris Saint-Germain.

Sorti d’une saison aboutie avec le RB Leipzig, Xavi Simons est dans le viseur de plusieurs cadors du vieux continent pour le compte de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes depuis le lundi 10 juin dernier en France. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain, le joueur est soumis à la décision du club francilien. Ce qui vient d’être fait.

Le PSG prêt à lâcher Xavi, mais…

Auteur de 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues avec Leipzig cette saison, Xavi Simons attise les convoitises cet été. Le Bayern Munich est très intéressé par le profil du milieu de terrain néerlandais, de même que Leipzig qui est prêt à conserver le Batave, qui s’est vu refuser un but polémique contre la France à l’Euro 2024 la semaine écoulée.

Getty Images

Si le Paris Saint-Germain est déterminé à conserver le joueur, le milieu de terrain, quant à lui, ne veut pas rester. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce mercredi 26 juin 2024, le club de la capitale française insiste sur son plan pour l’ancien milieu offensif du PSV Eindhoven. Paris n’a aucune intention de vendre le joueur cet été. Le club champion de France accepte seulement l’idée d’un prêt.

PSG

Quant à lui, Xavi Simons a déjà fait part au PSG de son intention de partir en prêt. Et le FC Barcelone est le club que désire le joueur de 21 ans même si le Bayern Munich et le RB Leipzig insistent tous deux pour le Néerlandais. Les Bavarois songe à Dani Olmo au cas où Simons ne viendrait pas.

La décision du natif d’Amsterdam est attendue après la participation des Pays-Bas à l’Euro 2024. « J'étais heureux à Paris. J'étais à Leipzig cette année, on verra après l'Euro. Je vois aussi que les supporters me souhaitent toujours le meilleur, et c'est bien », avait déclaré le joueur sur son avenir récemment en Allemagne.