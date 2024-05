PSG, un cador européen entre dans la danse pour Xavi Simons

Prêté par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons est dans le viseur d'un grand club européen.

L'été sera très long dans la capitale française. Le PSG est déjà sûr et certain de perdre Kylian Mbappé en fin de saison. Un départ anticipé par le club parisien qui a déjà commencé par placer ses pions sur le marché des transferts. Si le Paris Saint-Germain cible des joueurs pour le mercato estival, il devrait enregistrer le retour de certains prêtés dont Xavi Simons cet été. Mais ce dernier s'éloigne de plus en plus de la capitale française avec l'entrée en lice d'un grand club européen dans son dossier ces dernières heures.

Xavi Simons en partance du PSG

Prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons réalise une saison de haute facture avec le club allemand. L'international néerlandais affiche des statistiques impressionnantes avec notamment 8 buts et 11 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga.

Les prestations de l'ancien sociétaire de la Masia ont tapé dans l'oeil de Luis Enrique qui a réclamé son retour au PSG cet été. Mais le Batave ne souhaiterait pas revenir dans la capitale française sans avoir des garanties sur son temps de jeu à en croire les dernières informations. C'est donc un transfert définitif au RB Leipzig qui se dessinerait pour Xavi Simons. Sauf qu'un autre club allemand veut jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Xavi Simons intéresse le Bayern Munich

Récemment, les médias annonçaient un intérêt du Barça pour Xavi Simons. Mais l'international néerlandais ne serait pas intéressé par un retour dans son club formateur. Leipzig semblait donc être le favori dans ce dossier jusqu'à l'entrée en lice du Bayern Munich ces dernières heures. A en croire les informations rapportées par Florian Plettenberg, Xavi Simons aurait convaincu le club bavarois après sa bonne saison avec le club de la franchise de Red Bull.

Getty Images

En plus, nouveau directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, qui avait déjà été à la base de son prêt à Leipzig, aurait fait du Néerlandais, sa priorité. Toutefois, la tâche s'annonce compliqué pour le Bayern Munich avec les exigences financières du PSG pour Xavi Simons. Le club bavarois devra également gérer la concurrence du RB Leipzig qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.