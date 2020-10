Mercato - West Ham pousse pour conclure l'arrivée de Said Benrahma (Brentford)

Les Hammers sont en pôle position pour obtenir la signature de l'international algérien, courtisé par plusieurs pensionnaires de Premier League.

cherche à conclure un accord d'une valeur maximale de 33 millions d'euros, bonus compris, pour l'ailier de Brentford, Said Benrahma.

Actuellement en sélection avec l' , le joueur de 25 ans a suscité l'intérêt de et de , entre autres, mais les deux clubs londoniens se sont abstenus de faire une offre. Ainsi, c'est l'équipe de David Moyes qui prend désormais l'initiative, alors que la fenêtre de transfert est toujours ouverte entre clubs anglais.

Brentford a longtemps demandé un prix dépassant les 30 millions d'euros. Une somme que les Hammers, comme indiqué pour la première fois par le Guardian, sont prêts à atteindre tant qu'ils peuvent payer par le biais de divers bonus et de versements liés aux performances de l'ancien joueur de l'OGC Nice.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

et intéressés, mais West Ham est en pôle

L'accord devra être finalisé d'ici 17 heures le vendredi 16 octobre et un examen médical pourrait être fait dès son retour de sélection, mercredi, pour le mettre en lice pour affronter ce week-end. Aston Villa et Fulham, ont aussi signalé un intérêt, mais le club de l'est de Londres devrait conclure l'accord.





L'international algérien a marqué 17 buts la saison dernière et délivré neuf passes décisives alors que les Bees ont raté de peu leur promotion après avoir perdu en finale des barrages contre le Fulham de Scott Parker. Le transfert de Said Benrahma serait bien accueilli par les fans de Hammers qui ont été rassurés par le fait que la somme gagnée grâce à la vente du jeune ailier Grady Diangana à West Brom serait réinvestie pour améliorer l'équipe, compensant ainsi le départ de l'Algérien.

Pour rappel, West Ham a été frappé financièrement par la pandémie de coronavirus mais a réussi à réduire considérablement sa masse salariale en se séparant de Jack Wilshere, Pablo Zabaleta, Jeremy Ngakia, Carlos Sanchez et Albian Ajeti. Par ailleurs, Josh Cullen a été vendu à lors du marché des transferts.