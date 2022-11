Mercato : Vincent Kompany explique pourquoi il ne recruterait pas Cristiano Ronaldo

L'entraîneur de Burnley a dévoilé la raison pour laquelle il ne veut pas de Cristiano Ronaldo dans son équipe.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Cette question est sur de nombreuses lèvres alors que le Portugais est désormais libre de tout contrat suite à la résiliation de son contrat en commun accord avec Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or peut donc rejoindre le club de son choix sans que personne ne puisse s'y opposer, bien qu'il faille déjà trouver un accord avec un club.

"Il faut des joueurs qui peuvent courir"

Si Cristiano Ronaldo est actuellement pleinement concentré sur sa Coupe du monde avec le Portugal, sauf si la Seleçao remporte la compétition, il poursuivra sa carrière de footballeur, mais visiblement ce ne sera pas du côté de Burnley. Alors qu'il travaillait comme expert pour la BBC, Vincent Kompany, le manager de Burnley, a écarté en plaisantant l'idée d'un transfert de Ronaldo.

Le légendaire attaquant, qui est désormais libre de trouver un nouveau club après avoir été libéré par Manchester United, n'est pas prêt de marquer des buts pour les Clarets. "Nous avons besoin de joueurs qui peuvent courir", a-t-il répondu avec un sourire en coin lorsqu'on lui a demandé s'il accepterait l'attaquant de 37 ans à Burnley.

"Tout le monde est perdant"

Vincent Kompany a donné son avis sur le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United et considère que personne ne sort grandi de cet épisode, sauf Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United : "Je pense qu'au final tout le monde est perdant, sauf peut-être le manager de Manchester United. Je pense que c'est un problème qui est résolu et qu'ils vont passer à autre chose, j'en suis sûr."

L'attaquant portugais a vu son contrat, qui serait de 500 000 £ par semaine, déchiré par son club suite à son interview sur TalkTV au micro de Morgan Piers. Cristiano Ronaldo sera à la recherche d'un nouveau club une fois la Coupe du monde terminée. Un transfert à Newcastle United ou au club saoudien Al-Nassar pourrait être envisagé pour l'attaquant.

Le Sporting CP et Chelsea ont également été cités dans le passé et semblent à l'heure actuelle les deux pistes les plus solides sur le continent européen pour accueillir Cristiano Ronaldo dès cet hiver. Autre nom évoqué, le Bayern Munich, qui a perdu Sadio Mané sur blessure, mais cette piste ne semble pas être la plus viable à l'heure actuelle, tant les dirigeants du Bayern Munich se sont montrés réfractaires par le passé à l'idée d'engager Cristiano Ronaldo.