Mercato : Vers un échange Mauro Icardi/Paulo Dybala entre l'Inter Milan et la Juventus ?

L'Inter veut installer Lautaro en pointe et l'associer à Dybala, alors qu'Icardi irait à la Juve. La piste Dzeko est également étudiée en attaque.

Mauro Icardi à la et Paulo Dybala à l'Inter : selon la Gazetta Dello Sport, un tel échange pourrait devenir réalité. Une idée lancée par Beppe Marotta, le président de l'Inter ayant le premier suggéré que Dybala pourrait devenir Nerazzuri la saison prochaine. Le n°10 de la Juventus a tojours été voulu par Marotta, qui le voulait déjà à Turin. Il pourrait être associé à Lautaro Martinez. L'Argentin a conquis tout le monde et sa très belle prestation lors du derby a été la cerise sur le gateau.

"Icardi est un bon garçon, qui a tant fait et sera toujours capable de donner beaucoup à l'Inter. J'espère que la situation avec lui pourra être réglée le plus rapidement possible", déclarait pourtant le dirigeant intériste ce lundi.

Cet Inter, en tout cas selon Marotta et Spalletti, peut faire sans Icardi d'ici la fin de la saison, et tout les scénarios sont donc ouverts pour cet été. Dont un transfert vers la Juventus. D'autant que l'été dernier les Bianconeri avaient déjà pensé à l'Argentin, et qui sait s'ils ne reviendront pas à la charge, connaissant les problèmes entre le joueur et son club actuel.

Pour pouvoir faire venir Icardi toutefois, la Juventus devrait sacrifier Dybala. Un moyen de faire avaler le départ d'Icardi aux supporters intéristes. Un échange qui, s'il se concrétisait, permettrait à chaque équipe de récupérer un excellent buteur.

En cas de départ d'Icardi, toujours selon la Gazetta Dello Sport, l'Inter souhaiterait recruter un autre n°9 qui pourrait alterner avec Lautaro, d'autant que Perisic pourrait s'en aller. Le nom qui revient avec le plus d'insistance est celui d'Edin Dzeko, un joueur expérimenté avec un charactère qui correspondrait bien à l'Inter. Convaincre la Roma, cependant, n'aura rien de facile ; les Galliorossi voudraient au minimum 30 millions d'euros pour lâcher leur joueur.