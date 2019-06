Mercato - Véronique Rabiot : "Je lis absolument n'importe quoi"

Interrogée sur l'avenir de son fils, la mère d'Adrien Rabiot a tordu le cou à certaines rumeurs faisant état d'un rapprochement avec le PSG.

Après de longs mois passés au placard avec le PSG, Adrien Rabiot s'apprête enfin à retrouver le chemin de la compétition. En fin de contrat avec le club de la capitale, celui qu’on surnomme "Le Duc" avait l’embarras du choix pour se trouver un nouveau club, avec plusieurs cadors européens désireux de le faire signer, mais c’est bien du côté de la qu’il devrait s'engager dans les prochains jours, selon les informations de Sky Sports.



D’après nos confrères, l’accord serait désormais total entre les deux parties, et c’est un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel net de 7 millions d’euros qui attendraient l’ancien joueur de en .

Une prolongation au PSG ? "C'est absolument faux"

En , certains bruits de couloirs faisaient pourtant état d'un rapprochement entre le , via le nouveau directeur sportif en la personne de Leonardo, et Adrien Rabiot, lui qui a pourtant été mis de côté pendant de longs mois la saison dernière, en vue d'une éventuelle prolongation de contrat. Une issue qui apparaîssait peu probable, au vue de la situation du joueur dans la capitale ces derniers mois.

​

Si elle semblait peu probable, force est de constater que cette issue ne serait en réalité que fiction, si on en croit les dernières déclarations de Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu de terrain. "Je lis absolument n'importe quoi. Qu'Adrien avait un rendez-vous avec Leonardo qu'il n'a pas honoré. Ou bien que j'ai reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo que j'aurais refusé pour faire monter les enchères. C'est absolument faux. Il n'y a pas la moindre discussion entre Leonardo et moi", a assuré la mère du joueur sur RTL. Voilà qui est dit.