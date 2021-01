Mercato - Valence veut Florentino Luis (Monaco)

Prêté par Benfica à Monaco, le milieu de terrain portugais Florentino Luis (21 ans) suscite la convoitise de Valence (Liga) en cette fin de mercato.

Florentino Luis va-t-il quitter l'AS Monaco dès cet hiver ? Prêté pour la saison par Benfica, sans option d'achat, le milieu de terrain portugais de 21 ans n'a disputé que six matches de Ligue 1 depuis son arrivée sur le Rocher. Et comme annoncé par la presse espagnole, il suscite l'intérêt de Valence (Liga) en cette fin de mercato.

Le club espagnol est entré en discussion avec Benfica pour évoquer les conditions d'un prêt de Florentino Luis dont les intérêts sont gérés par l'agence Team of Future, et non par Jorge Mendes comme cela a pu être relayé chez nos voisins.

Pour avancer avec Valence, Benfica doit d'abord trouver un terrain d'entente avec l'ASM et les derniers échanges n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre toutes les parties.

Les dirigeants monégasques se montrent intransigeants, même si rien n'est arrêté. L'avenir de Florentino Luis pourrait bien agiter la fin de mercato du côte de Monaco.