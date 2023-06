Mercato : Une porte de sortie surprenante pour Eden Hazard ?

Sans club depuis la rupture de son contrat au Real Madrid, Eden Hazard serait le bienvenu en Ligue 1.

Eden Hazard a mis fin à son aventure, ou plutôt son calvaire, au Real Madrid. Alors qu'il lui restait un an de contrat, celui-ci a été rompu d'un commun accord, la direction madrilène désireuse de se débarrasser le plus rapidement possible de celui qui restera longtemps comme l'un des plus grands échecs en terme de recrutement du club de la capitale.

Hazard au Losc ?

Désormais libre, l'ancien joueur de Chelsea cherche un nouveau club, ou pas. Il faut dire qu'à 32 ans et après quatre saisons passées à cumuler les blessures, il est difficile de trouver des prétendants sur le marché des transferts. Pour l'heure, seul un départ vers la MLS et une retraite sportive ont été évoqués pour Hazard. Mais il pourrait trouver une autre porte de sortie assez surprenante.

Elle viendrait de Lille, club où Hazard a explosé en Ligue 1 entre 2007 et 2012 avant de partir à Chelsea, ou plutôt de ses supporters. Depuis plusieurs heures, le hashtag #HazardAuLosc a pris de l'ampleur sur Twitter, où la plupart des supporters des Dogues espèrent voir l'entraîneur belge fouler la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Si quelques milliers de tweets ont été postés, pas sûr que cela fasse réfléchir la direction lillois.