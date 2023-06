Mercato : Un nouveau retournement de situation dans le dossier Neymar ?

Un temps annoncé sur le départ, Neymar pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain cet été.

L'avenir de Neymar pourrait de nouveau être sujet à des rebondissements. Pendant longtemps, le Paris Saint-Germain n'a pas caché son envie de s'en séparer, une option que l'international brésilien avait lui-même envisagé lorsque les supporters du club sont venus manifester devant son domicile. Finalement, il préfèrerait rester dans la capitale française où son contrat court jusqu'en juin 2027, et son avenir pourrait bien dépendre de celui de Kylian Mbappé.

Paris ne souhaite pas vendre Neymar

Comme l'explique L'Équipe ce mardi, la situation délicate autour du champion du monde 2018 ferait réfléchir la direction au statut à donner à Neymar, qui pourrait ainsi devenir un élément principal du PSG après le départ de Lionel Messi et peut-être celui de Mbappé. Le quotidien français indique en effet que Doha ne souhaite pas perdre le troisième maillon de la "MNM" le même été, ce qui ferait ainsi du joueur de 31 ans la figure de proue du projet parisien. Joueur phare de Luis Enrique lorsque les deux étaient encore à Barcelone, Neymar n'aurait cependant aucune garantie d'être eun joueur majeur de l'effectif du technicien espagnol, qui est attendu à Paris d'ici la semaine prochaine. Cela dépendra également de la récupération de sa blessure à la cheville, déjà bien amorcée.

Le Brésilien souhaite être présent à la reprise mi-juillet et devrait être également présent pour la tournée au Japon, même s'il est évident qu'il lui faudra du temps pour retrouver la pleine possession de ses qualités. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera le mercato parisien. Dans le sens des départs, c'est évidemment le dossier Kylian Mbappé qui jouera un rôle majeur, tandis que l'arrivée potentielle de Bernardo Silva et d'un attaquant pourraient redistribuer les cartes. Une chose est sûre, Neymar n'est plus un joueur transférable à tout prix.