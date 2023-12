Premier League : Manchester United enfin sauvé !

Manchester United a officialisé dimanche, l’arrivée d’un nouvel actionnaire à la tête du club.

Après plusieurs mois de négociations, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, a enfin cédé des parts du club. Et, c’est le patron d’un club de Ligue 1 qui remporté le gros lot. En effet, c’est Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos qui détient également l’OGC Nice, qui rachète 25% du club contre un chèque d’environ 1, 2 milliards de livres sterling (1, 38 millions d’euros, ndlr).

Ineos est le nouvel actionnaire de Manchester United

Sous réserve de la validation de l’opération par la Premier League, Ineos va devenir l’actionnaire minoritaire de Manchester United. Selon les termes du contrat, Jim Ratcliffe aura à sa charge la partie sportive du club. Ainsi, Ineos va gérer les académies masculines et féminines en plus d’avoir deux sièges au conseil d’administration de Manchester United. La société de l’homme d’affaires britannique va également décaisser 300 millions de dollars pour les prochains investissements dans Old Trafford. Selon RMC, Ineos aurait pensé à Paul Mitchell et Jean-Claude Blanc pour prendre respectivement les postes de directeur sportif et de directeur général.

Une bonne nouvelle pour les Red Devils

Le rachat des 25% du club par Jim Ratcliffe est une bonne nouvelle pour Manchester United. Les Red Devils pourront enfin enclencher des opérations mises en attente par le processus de rachat du club. Toujours actionnaire majoritaire, la famille Glazer se réjouit de l’accord entre Manchester United et Ineos. « Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Sir Jim Ratcliffe et INEOS. Dans le cadre de l'examen stratégique que nous avons annoncé en novembre 2022, nous nous sommes engagés à examiner diverses alternatives pour contribuer à améliorer Manchester United, en mettant l'accent sur la réussite de nos équipes masculines, féminines et de l'Académie », ont confié conjointement Avram et Joel Glazer, co-présidents du club. Du côté d’Ineos, Jim Ratcliffe se félicite également pour son nouveau rôle dans son club de cœur. « En tant que garçon de la région et supporter du club depuis toujours, je suis très heureux que nous ayons pu conclure un accord avec le conseil d'administration de Manchester United », a déclaré le propriétaire de l’OGC Nice.