Mercato, un flop frustre le PSG

Le PSG a du mal à se séparer d’un flop cette saison.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Avec le départ imminent de Kylian Mbappé, le club parisien est obligé de recruter de nouveaux attaquants cet été. Dans le même temps, Paris va enregistrer les retours de certains joueurs en prêt. Sauf que le PSG va devoir dégraisser pour faire de la place aux prochaines recrues. Un aspect sur lequel le club de la capitale cale surtout qu’un flop peine à trouver de prétendants sur le marché des transferts.

Les nouvelles résolutions du PSG

Le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le départ imminent de Kylian Mbappé. Un départ qui permet au PSG de se consacrer enfin à l’exécution de sa nouvelle politique sportive. Le club préfère en effet miser sur des jeunes joueurs prometteurs plutôt que sur des vedettes comme ce fut le cas ces dernières années.

Ainsi, en plus de ses cibles sur le marché des transferts, le PSG, qui blinde déjà ses jeunes joueurs, va enregistrer les retours de certains joueurs en prêt. Xavi Simons et Juan Bernant vont revenir dans la capitale. Par contre, les deux ont moins de chances de rester au PSG. Ce qui n’est pas le cas de Carlo Soler, dont la situation frustre le club de la capitale.

L'article continue ci-dessous

Carlos Soler refuse de bouger du PSG

Arrivé en 2022 en provenance de Valence contre une somme de 18 millions d’euros, Carlos Soler ne s’est jamais imposé au PSG. L’international espagnol n’a pas réussi à convaincre Christophe Galtier et encore moins, Luis Enrique. Pourtant, c’est ce dernier qui était monté au créneau cet hiver en déclarant vouloir conserver Soler et avait placé de grandes attentes en lui. Sauf que la situation du joueur n’a toujours pas changé et il n’entre plus dans les plans du club. Cependant, Carlos Soler ne souhaite pas partir pour l’instant alors qu’il touche entre 6 et 8 millions d’euros par an au club.

Getty

En outre, la présence d’une forte communauté espagnole au sein de l’équipe ne donne pas envie à Carlos Soler de bouger. Face à cette situation, le PSG préconiserait donc un prêt avec une prise en charge partielle du salaire du joueur, comme révélé par Foot Mercato. Une solution qui devrait être réalisable d’autant plus que Carlos Soler intéresse des clubs comme Aston Villa, Villareal ou encore la Real Sociedad.