Mercato – Un flop de l'OL enfin sur le départ

Débarqué à Lyon contre plus de 11M, un flop de l'OL serait enfin sur le départ après s'être mis le public de Gerland à dos. Il était temps.

Ce sont les supporters lyonnais qui vont être contents tant c'est une nouvelle qu'ils attendaient avec impatience. Débarqué à Lyon en 2020 en provenance de Villarreal contre 11,5M après un premier prêt la saison précédente, Karl Toko-Ekambi devait apporter aux Gones ses qualités face au but et de percussion sur le côté. Et si le Camerounais a toujours su prester statistiquement, son attitude à plus d'une fois irrité le public du Groupama Stadium. En partance depuis plus d'un an, l'international serait enfin sur le départ.

Toko-Ekambi, un flop enfin sur le départ

Mis au placard cet été en raison de ses nombreuses brouilles avec les supporters lyonnais, Karl Toko-Ekambi avait finalement trouvé un point de chute cet hiver au Stade Rennais où il espérait se relancer. Mais l'air frais breton n'a finalement pas eu les retombées escomptées : comme à l'OL, il a fait ses statistiques mais n'est jamais parvenu à pleinement s'imposer. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les Rouges et noirs n'ont pas cherché à le conserver cet été.

Sous contrat à Lyon pour une année encore, le Camerounais ne souhaite pas profiter de son escapade rennaise pour repartir du bon pied à Gerland : l'ailier ne se voit plus jouer pour l'OL et souhaiterait quitter le club. Selon les informations de RMC Sport, la Turquie et l'Arabie Saoudite seraient les destinations les plus sérieuses. Si le Galatasaray et le Fenerbahçe représentent le meilleur projet sportif, Al-Shabab est prêt à allonger les billets. Si Karl Toko-Ekambi ne restera pas à Lyon, difficile encore de savoir où il atterrira.