Mercato : Un départ d'Enzo Fernandez en janvier ? La réponse du président de Benfica

Le président de Benfica, Rui Costa, a réagi à l'intérêt des clubs anglais à Enzo Fernandez, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine.

Les fans du championnat portugais et de Benfica n'ont pas attendu la Coupe du monde 2022 au Qatar pour découvrir l'immense talent d'Enzo Fernandez. Auteur d'une première partie de saison époustouflante dans l'entrejeu des Aigles, l'international argentin, qui s'était déjà fait remarquer en Ligue des champions, s'est montré à son avantage, aux yeux de tous, durant le Mondial.

Fernandez plaît énormément en Angleterre

Remplaçant au début de la compétition, le jeune argentin a gagné sa place dans l'entrejeu au détriment de Leandro Paredes et a réalisé une Coupe du monde très consistante ayant encore plus éveillé l'intérêt des plus grands clubs européens. S'il ne faisait presque aucun doute qu'Enzo Fernandez ferait le grand saut l'été prochain, ses prestations au Qatar pourraient même accéléré les choses.

Alors que les rumeurs de transfert continuent de chauffer à l'approche de l'ouverture de la fenêtre de mi-saison, la spéculation continue d'entourer Fernandez après sa brillante Coupe du monde avec l'Argentine. Liverpool et Manchester United ont été évoqués, mais c'est Chelsea qui semble le plus intéressé par le milieu de terrain.

Benfica acceptera en cas d'offre à 120 millions d'euros

En Angleterre, la presse avance même que le club londonien est prêt à offrir 120 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire, tandis que selon la presse portugaise, Benfica aurait reçu une offre de 127 millions d'euros, bonus compris, pour son joyau argentin mais le nom du club n'a pas fuité. Des sommes qui donnent le tournis et qui pourraient pousser Benfica à revoir sa copie et à le céder dès cet hiver malgré les ambitions du club lisboète sur la scène européenne et en championnat.

Le président de Benfica, Rui Costa, s'est exprimé sur la perspective d'une vente d'Enzo Fernandez en janvier et cela ne devrait pas plaire aux plus fervents supporters de Benfica. S'adressant à DAZN, l'ancien meneur de jeu portugais a concédé : "Nous ne voulons pas céder Enzo Fernandez en janvier, mais nous sommes prêts à faire plaisir au garçon en cas d'offre de 120 millions d'euros."

Si Rui Costa ne se dit pas ouvertement vendeur, il ne ferme pas pour autant la porte à un départ d'Enzo Fernandez et en général quand un dirigeant d'un club portugais ouvre la porte comme cela a été le cas par le président de Benfica, le joueur en question est rapidement transféré. Enzo Fernandez a été couronné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde alors que l'Albiceleste est allée jusqu'au bout et a remporté le tournoi.

Chelsea, qui a un nouveau propriétaire, semble désireux de reconstruire son équipe et de fournir à Graham Potter une équipe rajeunie. Il est apparu plus tôt dans la semaine que les Blues sont prêts à transférer Jorginho afin de faciliter le transfert de Fernandez, qui est sur le point de quitter Benfica six mois seulement après avoir rejoint le club de River Plate. Si Chelsea s'intéresse effectivement au joueur de 21 ans, il pourrait se diriger vers Stamford Bridge dans les plus brefs délais, mais il doit reprendre la compétition avec Benfica vendredi contre Braga en Primeira Liga.