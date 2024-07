Mercato, le maire de Marseille s'oppose à la signature de Youcef Atal

Le maire de Marseille veut bloquer la signature de Youcef Atal à l’OM.

Le mercato estival suit son cours depuis son ouverture officielle en France, le 10 juin dernier. Cela se remarque beaucoup plus dans la cité phocéenne avec l’Olympique de Marseille qui est très actif lors de cette fenêtre de transferts. Après ses trois premières signatures, le club provençal fonce sur un certain Youcef Atal. Toutefois, le maire de Marseille ne veut pas de l’international algérien dans la ville.

Youcef Atal rattrapé par son casier judiciaire

Quelques mois après son départ de l’OGC Nice, Youcef Atal est sur le point de faire son retour en Ligue 1. L’international algérien avait pourtant quitté le club azuréen suite à une condamnation par le parquet de Nice. L’ancien aiglon avait été condamné à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Cela suite à la publication sur les réseaux sociaux de la vidéo d’un prédicateur appelant à « un jour noir sur les Juifs » et à « accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ». C’est d’ailleurs pour cela que le maire de Marseille ne souhaite pas voir Youcef Atal à l’OM.

« Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille », a déclaré Benoit Payan Radio JM, relayé par La Provence.

Le maire de Marseille veut mettre son veto à l’arrivée d’Atal à l’OM

La sortie du maire de Marseille vient peut-être un peu tard. Plus tôt dans la journée, on annonçait que Youcef Atal avait trouvé un accord avec l’OM. L’international algérien devrait parapher un contrat d’une année avec une autre en option avec le club phocéen. Mais alors que l’officialisation est en bonne voie, Benoit Payan est prêt à peser de tout son poids pour empêcher la signature d’Atal à Marseille.

« Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement, explique-t-il. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, s’il y en un qui porte le maillot de l’Olympique de Marseille et qui n’a pas ses valeurs là alors il n’a rien à y faire », a ajouté le maire de Marseille.