Mercato, un autre italien dans le viseur de l'OM

L’OM s’intéresse à un autre joueur italien pour renforcer son effectif, cet été.

Le mercato estival suit son cours depuis son ouverture en France, le 10 juin dernier. Et l’Olympique de Marseille est l’un des clubs français les plus actifs sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà réalisé un gros coup en faisant venir Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. A présent, l’OM se penche sur le cas des postes à renforcer dans son effectif. Par ailleurs, l’arrivée du technicien italien pour entrainer celle d’un certain nombre de joueurs transalpins dans la cité phocéenne.

Roberto De Zerbi prépare ses soldats

Même sans Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM continue de faire jouer son prestige sur la scène continentale. Le club phocéen attire, en effet, toujours de noms séduisants sur le marché des transferts. Ce qui explique pourquoi Roberto De Zerbi a snobé de grands clubs comme le Bayern Munich pour signer à Marseille.

Une très bonne trouvaille pour l’OM qui peut compter sur l’apport du technicien italien dans son mercato. L’ancien coach de Brighton a notamment identifié les joueurs qui correspondent à son style de jeu et permet au club phocéen d’orienter ses recherches sur le marché des transferts. Et Roberto De Zerbi n’a pas oublié ses compatriotes…

L’OM s’intéresse à Gaetano Castrovilli

Dans les prochaines semaines, Lillian Brassier, Bachir Belloumi ou encore Ismaël Koné devraient signer à l’Olympique de Marseille. Ces derniers seraient ensuite rejoints par les cibles italiennes de Roberto De Zerbi. Après Andrea Colpani et Manuel Locatelli, c’est un autre joueur italien qui serait dans le viseur de l’OM.

Selon le Corriere dello Sport, Roberto De Zerbi serait intéressé par une arrivée potentielle de Gaetano Castrovilli. A en croire le média transalpin, l’international italien aurait séduit l’ex-coach de Sassuolo, fan du milieu de terrain de 27 ans, par sa créativité et sa maitrise technique. Une belle opportunité pour l’OM qui pourrait même ne d0ébourser aucune somme, Gaetano Castrovilli étant en fin de contrat avec la Fiorentina.