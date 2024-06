De Zerbi tient sa recrue vedette ! Un génie espagnol annoncé à l'OM

Nouvel entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi tient enfin sa recrue phare de l’été.

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts cet été. Le club marseillais s’affirme de plus en plus depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. Le premier gros coup de l’OM est le recrutement de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. Bien avant son arrivée, le technicien espagnol s’est déjà mis dans son rôle. Désormais officialisé, Roberto De Zerbi pourrait faire venir un crack du football espagnol à Marseille dans les prochaines semaines.

Le mercato astucieux de l’OM

L’OM a le vent en poupe depuis l’ouverture du mercato estival. Le club phocéen, après avoir réussi à signer Roberto De Zerbi, se concentre désormais sur les postes à renforcer dans son effectif. Et, les indemnités de transfert de Vitinha au Genoa et de celui imminent d’Illiman Ndiaye à Everton, permettent à Marseille d’aborder le mercato plus sereinement.

Cela, en attendant d’autres départs dont celui de Samuel Gigot, qui rend les choses compliquées. En tout cas, l’OM, bien aidé par Roberto De Zerbi, s’est déjà lancé sur plusieurs pistes sur le marché. Mais le technicien italien compte réaliser un gros coup cet été en attirant un grand espoir du football espagnol dans la cité phocéenne.

Roberto De Zerbi veut Ansu Fati à l’OM

Dès l’annonce de son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi avait déjà commencé par identifier ses probables renforts. Après Lillian Brassier dont la signature est imminente, l’ancien coach de Sassuolo et l’OM devraient boucler dans les prochaines semaines les arrivées de Bachir Belloumi et d’Ismaël Koné. Mais De Zerbi ne compte pas s’arrêter et souhaite à présent attirer Ansu Fati à l’OM.

Grand espoir du football espagnol, l’ailier de 21 ans du Barça a été freiné dans sa progression par les pépins physiques ces dernières saisons. Alors que le club azulgrana ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine, Roberto De Zerbi, qui l’avait sous ses ordres lors de l’exercice écoulé à Brighton, aimerait bien l’avoir de nouveau à l’OM. Le club marseillais souhaiterait donc s’impliquer dans ce dossier et pourrait s’offrir Ansu Fati sous la forme d’un prêt.