Prochain entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi arrive avec un renfort.

Le mercato estival suit son cours dans l’Hexagone depuis son ouverture officielle, le 10 juin dernier. A l’instar du PSG et de l’OL, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs à surveiller sur le marché des transferts, cet été. Cela en raison notamment de l’étroitesse des moyens du club phocéen pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Mais l’OM peut compter sur son prochain entraineur, Roberto De Zerbi, qui pourrait bien l’aider à s’offrir quelques renforts cet été.

Roberto De Zerbi s’occupe déjà du mercato de l’OM

Sans Coupe d’Europe la saison prochaine et avec des moyens limités, l’Olympique de Marseille compte pourtant se renforcer lors cette fenêtre de transferts. Cependant, le club peut déjà se frotter les mains avec les indemnités du transfert de Vitinha au Genoa. Un autre gros coup après avoir bouclé l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le technicien italien devrait prendre les rênes du club olympien pour la saison prochaine.

Pourtant, les priorités de l’OM pour le poste d’entraineur étaient auparavant Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao. Depuis, le premier a rejoint l’AC Milan et le second n’a pas pu trouver un accord avec l’OM. Par ailleurs, Roberto De Zerbi n’arrive pas seul dans la cité phocéenne.

L’OM s’intéresse à Andrea Colpani

L’ancien entraineur de Brighton n’a pas encore été officialisé par l’OM, mais il fait déjà le ménage dans l’effectif. Roberto De Zerbi souhaiterait faire de la place à ses nouveaux joueurs. Alors que l’OM a déjà trouvé un accord avec Lilian Brassier, le club a jeté son dévolu sur un joueur, apprécié par De Zerbi.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM serait intéressé par Andrea Colpani. Si l’OM n’a pas encore entamé les négociations avec Monza, le club italien demanderait un montant compris entre 18 et 20 millions d’euros pour son joueur. Toutefois, le journaliste italien indique que les signaux sont au vert pour une arrivée du milieu de terrain transalpin.