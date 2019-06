Mercato - Toulouse : Vainqueur et Makengo arrivent en prêt

Le TFC a officialisé ce mardi matin les arrivées des milieux William Vainqueur et Jean-Victor Makengo, tous deux sous la forme d'un prêt.

a officialisé ce mardi matin les arrivées de William Vainqueur et Jean-Victor Makengo pour une saison sous la forme de prêts. Deux renforts au milieu de terrain après notamment le départ de Yannick Cahuzac vers Lens.

Le milieu de terrain passé notamment par Marseille et la Roma appartient toujours au club turc d'Antalyaspor, qui l'a prêté à lors des six derniers mois (pour trois petites rencontres de disputées).

La deuxième recrue du #Mercato estival toulousain est arrivée... mais Qui est-ce❓🤔



→ https://t.co/L8Hy3f8J6o pic.twitter.com/VfUXsnnoiu — Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 juin 2019

L'international espoirs (1 sélection) va donc connaître une nouvelle expérience dans sa carrière. "Prêté pour ce nouvel exercice au Toulouse FC, William Vainqueur apportera donc toute son expérience au groupe d’Alain Casanova, et portera le numéro 21, a fait savoir le club via un communiqué. Le Toulouse Football Club et l'ensemble de ses membres souhaitent beaucoup de réussite à William pour cette nouvelle aventure au coeur de la Ville rose !"

Makengo prêté avec option d'achat

Le milieu de terrain niçois de 21 ans arrive lui aussi sur les bords de la Garonne sous la forme d'un prêt d'une saison. Une petite différence toutefois : dans ce dossier le TFC disposera d'une option d'achat.