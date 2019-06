Mercato Toulouse : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Toulouse.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Après s'être difficilement maintenu en en 2017-2018 (18ème, le Téfécé avait dû en passer par les barrages), Toulouse ambitionnait de vivre une saison 2018-2019 plus tranquille, dans le ventre mou du classement. Si les Toulousains n'ont jamais réellement été en danger au cours de l'exercice écoulé, ils ont terminé néanmoins à la 16ème place du classement, un bilan décevant pour les supporters des Violets.

Afin de vivre une saison 2019-2020 plus conforme à ses moyens, Toulouse compte s'appuyer sur une large ossature du groupe actuel, et y ajouter deux ou trois éléments capables d'apporter une plus-value à l'ensemble : au moins un attaquant et un milieu axial. Alain Casanova souhaite néanmoins réduire son effectif à 18 joueurs de champ et trois gardiens, relayés par "une dizaine de néoprofessionnels", selon les dires du technicien.

Dans cette optique, de nombreux départs sont à prévoir : aux fins de contrats devraient s'ajouter les joueurs de retour de prêt, que le Téfécé ne souhaite pas conserver. Christopher Jullien a visité les installations du , alors que Max-Alain Gradel, auteur d'une bonne saison (13 buts et 10 passes décisives en 39 matches disputés) s'interroge sur la suite à donner à sa carrière.

Casanova et les dirigeants toulousains souhaitent s'appuyer encore une saison sur Ibrahim Sangaré, récemment prolongé jusqu'en 2022. Le jeune milieu défensif ivoirien suscite la convoitise de et de la mais il devrait rester une saison supplémentaire sur les bords de la Garonne, à moins qu'une offre proche des 25 millions d'euros atterrisse cet été sur le bureau d'Olivier Sadran...

Toulouse : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Yannick Cahuzac Milieu défensif ( ), fin de contrat Jimmy Durmaz Ailier gauche Fin de contrat François Moubandje Latéral gauche Fin de contrat Marc Vidal Gardien Fin de contrat Manu Garcia Milieu offensif (Premier League), retour de prêt Steeve Yago Défenseur central Fin de contrat Andy Delort Attaquant HSC ( ), option d'achat obligatoire (5 M€) Alexis Blin Milieu défensif SC Amiens (Ligue 1), levée de l'option d'achat (1,6 M€) Clément Michelin Latéral droit RC Lens ( ), transfert définitif Loïc Bessilé Défenseur central Girondins de (Ligue 1)

Toulouse : les principales rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Ibrahim Sangaré Milieu Olympique Lyonnais (Ligue 1), , , , (Premier League) Yaya Sanogo Attaquant ? Christopher Jullien Défenseur central Celtic Glasgow (ÉCO), (LaLiga) Max-Alain Gradel Ailier gauche ? Firmin Mubele Attaquant ? Hakim El Mokkedem Milieu offensif ? Paul Fargeas Latéral droit OGC Nice (Ligue 1)

Toulouse : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Jessy Pi Milieu défensif (Ligue 2), retour de prêt Clément Michelin Latéral droit (Ligue 2), retour de prêt Quentin Boisgard Milieu offensif Pau FC (National), retour de prêt Steven Fortes Défenseur central RC Lens (Ligue 2), retour de prêt Steeve Yago Défenseur central AC (Ligue 2), retour de prêt Yann Bodiger Milieu défensif FC Cordoue (LaLiga2), retour de prêt

Toulouse : les principales rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019